Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром МКС

Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции (МКС), приняв полномочия от астронавта Джессики Меир. Кадры церемонии передачи командования показала НАСА.

«Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый «Спутник», — отметил Дубров во время церемонии на МКС.

По словам космонавта, МКС остается символом сотрудничества разных стран. В знак передачи полномочий Меир вручила Дуброву символический ключ от станции.

Теперь экипаж миссии SpaceX Crew-12 будет готовиться отстыковке корабля от станции и возвращению на Землю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что корабль Crew Dragon с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым на борту успешно пристыковался к МКС. Полет от старта до станции занял семь часов 55 минут — это стало рекордом для американских кораблей за время работы МКС.

Экипажу предстоит провести эксперименты для подготовки будущих полетов к Луне и Марсу.

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