Не забыть загадать желание: россияне смогут увидеть «капризный» звездопад

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 12 0

В ночь на 9 октября погодные условия будут благоприятными для наблюдения метеоритного потока.

Когда пройдет ближайший звездопад

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В ночь на 9 октября россияне смогут увидеть непредсказуемый звездопад

В ночь на 9 октября россияне смогут увидеть «капризный» звездопад, или метеоритный поток Дракониды. Пик космического перформанса придется на 4:00 часа по московскому времени.

Метеоры Драконицы отличаются красноватым оттенком и вылетают из созвездия Дракона. Скорость входа падающих небесных тел в атмосферу невысока и достигает около 20 километров в секунду.

«Капризным» звездопад считается потому, что его интенсивность невозможно предсказать: в разные годы исследователи фиксировали от 500 метеоров в минуту (1933 год, Европа) до 700 метеоров в час (1998 год, Сибирь и Дальний Восток).

Также известно, что в ночь ночь на 9 октября погодные условия будут благоприятными для наблюдения звездопада: луна будет близка к новолунию, и метеоритный поток будет заметен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ожидаемых осенью космических явлениях, которые можно будет увидеть интересующимся: планетах, метеорных потоках, суперлуниях и других объектах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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