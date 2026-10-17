Россиян в 2027 году ждут семь сокращенных рабочих недель

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 27 0

Больше всего коротких рабочих недель придется на май, когда из-за праздников россияне дважды будут трудиться по четыре дня.

Короткие рабочие недели в 2027 году: даты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В 2027 году для россиян, работающих по стандартному пятидневному графику, предусмотрены семь сокращенных рабочих недель. Две из них продлятся по три дня, остальные пять — по четыре. Такой порядок следует из утвержденного правительством календаря переноса выходных дней.

Самые короткие недели ожидаются в феврале и ноябре. В первом случае на работу придется выходить с 24 по 26 февраля, а во втором — с 1 по 3 ноября. При этом в честь Дня народного единства россияне смогут отдыхать четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября.

Четырехдневные рабочие недели запланированы с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая и с 15 по 18 июня. Еще одна придется на конец декабря: работать предстоит с 27 по 30 число, после чего начнутся выходные. Пятница, 31 декабря, станет нерабочей благодаря переносу выходного с 3 января.

Всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 247 рабочих и 118 нерабочих дней. При этом календарь включает и одну шестидневную неделю — с 15 по 20 февраля.

Как ранее писал 5-tv.ru, дополнительный рабочий день связан с переносом выходного с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Благодаря этому перед Днем защитника Отечества россияне получат три дня отдыха подряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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