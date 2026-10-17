«Россия и Бог с нами»: в Сербии рассказали о народном девизе

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 29 0

В основе популярного среди сербов выражения лежит русский девиз.

В Сербии поддержали девиз «Россия и Бог с нами»

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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В Сербии назвали Россию и Бога символами поддержки народа

Подавляющее большинство сербов поддерживает девиз «Россия и Бог с нами». Об этом заявил государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович в интервью ТАСС.

Чиновник рассказал, что обратился к этой формулировке после начала специальной военной операции. Тогда он напомнил соотечественникам русское выражение, в котором говорится о поддержке Бога.

«Когда началась специальная военная операция, я напомнил сербской общественности о российском девизе: «Мы русские, Бог с нами!» — рассказал Матович.

По словам представителя сербского ведомства, у русского народа уже есть собственный девиз, однако сербы, как он считает, находятся в еще более выгодном положении. Свое мнение политик объяснил тем, что в сербской версии выражения наряду с Богом упоминается Россия.

Матович подчеркнул, что этот девиз, по его оценке, разделяет абсолютное большинство жителей республики. При этом чиновник не привел результатов социологических исследований, которые позволили бы подтвердить распространенность такой позиции среди населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о передаче президентских полномочий Александром Вучичем председателю парламента Ане Брнабич. Политик покинул должность 27 сентября, но намерен продолжить участие в политической жизни страны. В частности, он возглавит список правящей партии на парламентских выборах.

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«Россия и Бог с нами»: в Сербии рассказали о народном девизе

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