«Бог тебе судья»: Волочкова со слезами поздравила дочь с 21-летием

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 30 0

Балерина призналась, что Ариадна игнорирует ее звонки и сообщения, а потому передать теплые слова наследнице пришлось через экран.

Волочкова расплакалась из-за дочери Ариадны

Фото: © РИА Новости/ Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Балерина Волочкова со слезами поздравила дочь с 21-летием

Анастасия Волочкова расплакалась, поздравляя единственную дочь Ариадну с 21-м днем рождения. Артистка призналась, что девушка не выходит с ней на связь, поэтому решила обратиться к ней публично. Эмоциональное признание прозвучало во время съемок шоу «Чей трек?».

Инициатором необычного поздравления стал ведущий программы. Он предложил бывшей приме Большого театра воспользоваться возможностью и передать пожелания имениннице прямо на камеру. Волочкова согласилась, не скрывая, что рассчитывает таким образом привлечь внимание дочери, которая, по ее словам, перестала отвечать на попытки связаться с ней.

«Ариадна, хочу поздравить тебя с днем рождения, дорогая моя. Этот священный для меня день случился 21 год назад. Поздравляю тебя! Очень люблю и искренне сожалею, что ты не находишь возможным даже ответить мне на мои звонки и сообщения. Ну, Бог тебе судья», — обратилась балерина к дочери.

Произнося эти слова, артистка не смогла сдержать слез. Несмотря на обиду из-за отсутствия общения, она подчеркнула, что по-прежнему любит Ариадну. Однако вместо обычного семейного поздравления ей пришлось говорить о своих чувствах перед зрителями программы.

Отношения Волочковой с близкими уже давно остаются непростыми. Сама балерина ранее возлагала ответственность за разлад с дочерью на собственную мать. По утверждению артистки, бабушка Ариадны настраивала девушку против нее, а родственники со стороны отца поддерживали возникшее отчуждение. При этом независимых подтверждений этих обвинений в предоставленном материале нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростых отношениях Волочковой с родственниками. В беседе с журналистами артистка признавалась, что много лет конфликтует с матерью и обижена на дочь. По ее словам, близкие нередко вспоминают о ней, когда им требуется финансовая помощь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:09
«Откинуло к рэп-воспоминаниям»: ST оценил песню погибшего военкора Еремина
15:59
«Бог тебе судья»: Волочкова со слезами поздравила дочь с 21-летием
15:49
«Он искал новые формы»: коллега Еремина рассказал о творческой стороне военкора
15:33
«Всегда свободен»: SHAMAN раскрыл правду об отношениях с Мизулиной
15:26
Анита Цой подготовила себе место на кладбище
15:02
Ремонт колеса обернулся для звезды «Беспринципных» миллионным ущербом

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Я просто обалдел»: Губин раскрыл результаты медицинских анализов
Летает и делает сальто: Маск представил новое поколение Tesla
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео