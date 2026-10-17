«Бог тебе судья»: Волочкова со слезами поздравила дочь с 21-летием

Балерина Волочкова со слезами поздравила дочь с 21-летием

Анастасия Волочкова расплакалась, поздравляя единственную дочь Ариадну с 21-м днем рождения. Артистка призналась, что девушка не выходит с ней на связь, поэтому решила обратиться к ней публично. Эмоциональное признание прозвучало во время съемок шоу «Чей трек?».

Инициатором необычного поздравления стал ведущий программы. Он предложил бывшей приме Большого театра воспользоваться возможностью и передать пожелания имениннице прямо на камеру. Волочкова согласилась, не скрывая, что рассчитывает таким образом привлечь внимание дочери, которая, по ее словам, перестала отвечать на попытки связаться с ней.

«Ариадна, хочу поздравить тебя с днем рождения, дорогая моя. Этот священный для меня день случился 21 год назад. Поздравляю тебя! Очень люблю и искренне сожалею, что ты не находишь возможным даже ответить мне на мои звонки и сообщения. Ну, Бог тебе судья», — обратилась балерина к дочери.

Произнося эти слова, артистка не смогла сдержать слез. Несмотря на обиду из-за отсутствия общения, она подчеркнула, что по-прежнему любит Ариадну. Однако вместо обычного семейного поздравления ей пришлось говорить о своих чувствах перед зрителями программы.

Отношения Волочковой с близкими уже давно остаются непростыми. Сама балерина ранее возлагала ответственность за разлад с дочерью на собственную мать. По утверждению артистки, бабушка Ариадны настраивала девушку против нее, а родственники со стороны отца поддерживали возникшее отчуждение. При этом независимых подтверждений этих обвинений в предоставленном материале нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростых отношениях Волочковой с родственниками. В беседе с журналистами артистка признавалась, что много лет конфликтует с матерью и обижена на дочь. По ее словам, близкие нередко вспоминают о ней, когда им требуется финансовая помощь.

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