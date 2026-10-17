Звезда «Стар Трека» Майкл Форест умер в возрасте 97 лет

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 39 0

Американский актер, снимавшийся в кино и на телевидении, последние годы провел в учреждении для пожилых людей в Неваде

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

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Актер дубляжа и кино Майкл Форест умер в возрасте 97 лет

Американский актер Майкл Форест скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Последние годы жизни Форест провел в специализированном учреждении для пожилых людей в городе Спаркс, штат Невада.

Актер родился 17 апреля 1929 года в США. Одной из самых известных его работ стала роль греческого бога Аполлона в сериале «Стар Трек». Кроме того, Форест принимал участие в таких проектах, как «Сумеречная зона», «Изгой» и «Кинг-Конг жив». По данным портала IMDb, последние две ленты входят в число наиболее популярных работ в его карьере.

Майкл Форест также активно работал в сфере дубляжа и озвучивания анимационных фильмов. Его голос звучит в проектах «Манускрипт ниндзя», «Эксперименты Лейн», «Триган», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Призрак в доспехах: 2.0», «Ковбой Бибоп» и «Паприка».

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