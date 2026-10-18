Башня рухнула на глазах у очевидцев: во Франции горит мэрия

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 36 0

В городе Лимож на юго-западе Франции во время беспорядков вспыхнул пожар в историческом здании мэрии.

Во Франции рухнула башня горящей мэрии в Лиможе

Фото: legion-media/Jeanne Accorsini/SIPA

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Колокольная башня мэрии Лиможа обрушилась во время пожара

В ходе беспорядков во французском Лиможе вспыхнул пожар в здании городской мэрии, в результате которого обрушилась колокольная башня. Кадры с места происшествия показал телеканал France 3.

По предварительным данным, радикально настроенные группы проникли внутрь здания и подожгли помещения на первом этаже. Одновременно с этим злоумышленники уничтожили припаркованные рядом автомобили.

Последовавшие взрывы машин осложнили ситуацию. Пожарные расчеты пытались локализовать возгорание в течение часа, однако пламя перекинулось на крышу, а затем охватило колокольную башню. Горящая конструкция не выдержала и рухнула, проломив центральную часть кровли.

Мэр Лиможа Гийом Герен резко осудил действия погромщиков, подчеркнув, что камеры видеонаблюдения подтверждают их намерение нанести максимальный ущерб. Глава коммуны намерен подать официальную жалобу, чтобы привлечь виновных к ответственности за разрушение исторического объекта.

«Нет слов, чтобы осудить то, что произошло: настолько это подло. Для страны это хаос», — заявил мэр.

Здание мэрии Лиможа было построено в 1883 году по проекту архитектора Шарля Альфреда Леклера. Сооружение является памятником архитектуры и имеет статус охраняемого объекта Франции.

Ранее 5-tv.ru писал, что французская полиция задержала свыше 270 человек на фоне массовых демонстраций по всей стране. Полиция применяет против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом — в ответ в силовиков летят камни.

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