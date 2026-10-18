Сталелитейная промышленность Украины парализована, работа основных портов заблокирована. Вооруженные силы России приступили к массированным ударам по энергетике. В этих строчках из доклада начальника Генштаба — итог одного и начало другого этапа Специальной военной операции. Это наш ответ на попытку «принуждения» Москвы к перемирию на условиях противника. Зеленский громогласно обещал еще летом добиться сначала за 40 дней, потом еще за 60, и, видимо, все еще в процессе. Эффект бумеранга проявил себя в полной мере — затруднение логистики противника, в том числе удары по мостам через Днепр. Все это подтачивает оборону ВСУ.

По данным Генштаба, только с начала осени нашими войсками было взято под контроль более 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта. Верховный командующий посетил вспомогательный пункт управления объединённой группировки войск, поблагодарил бойцов и приказал продолжать удары.

«Командующими группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом Специальной военной операции. И, кроме того, конечно, должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника», — сказал президент России Владимир Путин.

Одним из самых заметных успехов является освобождение города Доброполья на западе ДНР. Причем произошло это довольно быстро.

Еще в начале лета, когда президент в предыдущий раз посещал пункт управления, ему докладывали, что штурмовики только начали бои на окраинах Доброполья. И вот отрапортовали о его взятии. Вектор определен — приоритет на полном освобождении Донбасса от украинских войск.

Это достигается и непосредственно боями по линии фронта, и дальними ударами по тылам. Станислав Григорьев следит за темой.

Доброполье теперь наше, и Алексеево-Дружковка тоже. Две важные точки на карте официально перешли под российский контроль, и об этом доложили президенту.

«В целом отмечаю положительную динамику действий группировок войск. Наступление соединений и воинских частей Вооруженных сил идёт по всей линии фронта, значительно возросли темпы продвижения. Безусловно, боевая работа — это сложное, ответственное, напряженное дело, связанное и с потерями, и с какими-то сложностями текущего характера. Но темпы продвижения возросли», — заявил Путин.

В подтверждение — кадры с российскими флагами и географической привязкой, а также бойцы, которые по прямой линии говорят с передовой.

«Нахожусь в промышленной зоне города Доброполье. В ходе уличных боёв все контратаки были успешно отбиты. В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку остатков украинских боевиков», — доложил командир десантно-штурмового взвода Захар Тыщенко.

«Спасибо, Захар Геннадьевич. Я благодарю Вас за службу. Берегите себя. Ваши близкие ждут Вас дома, я знаю тоже об этом. Вам всего самого доброго, слова самой искренней благодарности Вам и всему личному составу Вашего подразделения. Спасибо большое», — ответил Владимир Путин.

«Служу России!» — ответил военнослужащий.

Битва была одной из самых кровопролитных за последние несколько месяцев. Российские части Южной и Центральной группировок использовали тактику инфильтрации малыми группами. Когда силы накопили, устроили котел. Основной ударной силой стали беспилотники.

«Применяли дроны абсолютно всех типов и модификаций. Основные ударные дроны, FPV-дроны, у нас были „ПВХ-1“», — рассказал начальник службы беспилотных систем (БПС) Алексей Сапрыкин.

Чтобы понять, почему такое значение придали этим двум точкам, достаточно посмотреть на карту.

Доброполье — на пути в Днепропетровскую область, и не исключено, что именно туда будут развивать наступление. Алексеево-Дружковка — на дороге из Константиновки в Краматорск. От нее рукой подать до Дружковки — небольшого города, который является ключевым в цепи укрепленных населенных пунктов.

«И эти города все примыкают друг к другу. От Алексеево-Дружковки до Дружковки там, может, километр-полтора», — рассказал командир штурмовой роты, военнослужащий ВС РФ с позывным «Ахмед».

Бесчисленные частные дома, огороды, заборы. В этом эпизоде боя в Алексеево-Дружковке дрон атакует дом. Внутри — ВСУшники.

Позиции ВСУ стали напоминать кротовые норы. Любое здание противник использовал для того, чтобы зайти в него и скрытно копать тоннели в разные стороны, поперек улиц.

«Ты смотришь: просто дом стоит, ничего не изменилось, а там уже прокопано», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Мачете».

ВСУ сполна использовали и рельеф местности, и густоту частного сектора на Краматорской трассе. Местная земля сплошь усыпана минами, а также нашпигована различными опасными высокотехнологичными изобретениями.

«То же самое с FPV и с „Мавиков“ — сбрасывают датчики движения, обнаружения людей, и у них идет сигнал, что по той тропе или по иной», — рассказал офицер по боевой подготовке полка 1008 ВС РФ с позывным «Кронштадт».

Но в конце концов все эти хитрости украинцам не помогли. Теперь на полигонах готовят смену бойцов для отправки на новую территорию, а журналистам показывают учебный городок, в котором готовили тех, кто проводил всю операцию.

«Для того чтобы взять Алексеево-Дружковку, другую такую же Алексеево-Дружковку построили отдельно в поле. Степень погружения в реальность, как говорят на этом полигоне, максимальная. Есть макеты дронов, бронетехники и даже вот такой полицейский автомобиль», — рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Возможно, неудачи ВСУ под Краматорском повлекут за собой и другие события на соседних направлениях. По сообщению начальника российского Генерального штаба, операция «Вивальди», о которой постоянно сообщают украинские СМИ, привела к большим потерям среди украинцев.

«На Краснолиманском направлении противник, пытаясь остановить наше продвижение, предпринял беспрецедентное усилие по ведению контратакующих действий. Только на этом направлении в летне-осеннем периоде вооруженные силы Украины подтвердили убитыми и тяжелоранеными более трех с половиной тысяч человек личного состава», — заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию продолжается и с каждым днем становится все более напряженным.

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