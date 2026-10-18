«Апофеоз неудачного года»: что стоит за уголовным делом Navai

Рэпера Navai отправили под стражу на два месяца в Казахстане

Любителя эксклюзивных автомобилей, рэпера Navai, отправили за решетку на два месяца. Причем в Казахстане. И не из-за автомобиля, хотя закон он нарушил, будучи за рулем.

Задержали Navai в ночь на 15 октября, когда исполнитель ехал из Бишкека в Астану с концерта на концерт. Но на границе среагировала собака. Она выявила наркотики в кармане водительского сиденья. И задержали того, кто управлял автомобилем — рэпера. Далее информация разнится: то ли Navai сознался в приобретении и употреблении, то ли он «сел» потому, что был за рулем.

Получается, контрабанда. Наказание — до пяти лет тюрьмы. Вот так. И это апофеоз тяжелого и неудачного года в жизни Navai.

В начале 2026 года рэпер пережил громкий разрыв со своей возлюбленной, потом, в мае, Navai попал в странное ДТП в самом центре Москвы. За рулем Ferrari он не справился с управлением.

И в тот же день мистическое совпадение: в трех километрах от места его ДТП под колесами мотоцикла погибла девушка, исполнившая главную роль в самом известном клипе дуэта HammAli & Navai «Девочка-война». Вот и не верь после этого в знаки и черную полосу. Или виной всему все-таки наркотики?

Фанаты возмущены тем, что концерты в странах СНГ и России уже отменены или находятся под угрозой отмены.

Вообще, с поклонниками у Navai непростые отношения. Он, например, не любит делать селфи с фанатами и в принципе не любит слишком пристального внимания. На концертах обычно просит не снимать выступления, мотивируя это, впрочем, тем, что так теряется «химия» живого выступления, когда зрители слишком увлечены телефонами.

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