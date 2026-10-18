Солист группы «Дискотека Авария» Серов назвал секс и зарядку секретом бодрости

Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов в интервью 5-tv.ru на 30-летии телеканала Муз-ТВ раскрыл секрет своей неугасающей бодрости. В ноябре артист отметит 52-летие, но возраст его будто не берет. Выходя на сцену с коллегой Алексеем Рыжовым, он демонстрирует завидную подвижность и энергичность.

По словам Серова, во время выступлений его заряжают песни, написанные талантливым напарником. К слову, Рыжов является автором большинства самых известных зажигательных хитов группы.

«Там все прыгают. Просто Алексей смотрит на них и думает: «Все прыгают, значит, надо и мне тоже», — отметил он.

Что же касается физической формы Серова, он уверен, что во многом это заслуга родителей — хорошие гены мамы и папы помогают отлично выглядеть. Но главное — регулярные тренировки. Особенно хорошо, если удается сочетать активность в спортзале с активностью в интимной жизни.

«И зарядка, и секс — это вместе должно быть, понимаете? После зарядки сразу секс и после секса — зарядка», — заявил артист.

Музыкант признался, что занимается обычной физкультурой, а не профессиональным спортом.

«Когда мне лень, я ничем не занимаюсь», — честно сказал он.

Обычно его день начинается с бассейна и кофе, затем следует тренировка на полтора-два часа, после чего он переходит к делам. Такой распорядок артист соблюдает практически ежедневно.

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