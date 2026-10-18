Как вычислить телефонного мошенника: 6 вопросов, которые спасут ваши деньги и нервы

Телефон звонит в самый неподходящий момент. Незнакомый голос представляется сотрудником банка и сообщает, что на ваше имя прямо сейчас оформляют кредит. Через несколько минут к разговору подключается якобы следователь, а затем специалист службы безопасности. Все говорят уверенно, называют ваше имя, знают некоторые личные данные и требуют действовать немедленно. В такой ситуации легко растеряться, даже если вы прекрасно знаете о телефонных мошенниках. Но иногда достаточно задать себе шесть простых вопросов, чтобы понять: вас пытаются обмануть.

Один звонок — и человек уже готов спасать деньги: как работают мошенники

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Еще несколько лет назад телефонные аферисты часто действовали довольно прямолинейно. Представлялись сотрудниками банка, сообщали о подозрительной операции и просили назвать цифры с обратной стороны карты. Сегодня схемы стали значительно сложнее. Злоумышленники разыгрывают целые спектакли, в которых участвуют вымышленные сотрудники государственных учреждений, правоохранительных органов, мобильных операторов и финансовых организаций.

Один звонок может начинаться с совершенно безобидной темы. Например, человеку сообщают, что необходимо заменить полис, продлить договор с оператором связи, подтвердить доставку посылки или получить заказное письмо. Затем собеседник просит назвать код из СМС. Если человек выполняет требование, разговор приобретает совершенно другой характер: появляется второй участник, который сообщает о взломе аккаунта, подозрительных действиях или угрозе потери сбережений.

Задача мошенников — не просто получить нужные сведения. Им необходимо создать ситуацию, в которой человек перестанет спокойно анализировать происходящее. Для этого используются страх, ощущение срочности и авторитет должности. Иногда жертву убеждают, что от ее действий зависит успех секретной операции, а иногда угрожают уголовным преследованием.

Банк России предупреждает: злоумышленники могут представляться сотрудниками финансовых, государственных и правоохранительных органов, использовать персональную информацию и требовать немедленно выполнить определенные действия. При этом номер на экране телефона и фотография служебного удостоверения не гарантируют подлинности звонка.

В сентябре 2026 года Центробанк отдельно предупредил о распространении схемы с поддельными сообщениями от государственных ведомств. Человеку приходит уведомление о необходимости срочно отменить якобы оформленную цифровую доверенность. Для этого предлагают позвонить по указанному номеру. Однако телефон принадлежит мошенникам, которые затем пытаются получить коды доступа или убедить гражданина перевести деньги.

Самое опасное в таких историях — ощущение, что решение нужно принять немедленно. Но именно спешка часто становится первым признаком обмана.

Шесть вопросов, которые помогут распознать мошенника

1. «Из какой именно организации вы звоните и по какому вопросу?»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Настоящее обращение от банка или другой организации должно иметь понятную причину. При этом само название учреждения, должность собеседника и даже знание вашего имени еще ничего не доказывают. Мошенники могут использовать сведения из открытых источников, утечек персональных данных или ранее полученную информацию.

Предположим, звонящий представляется работником службы безопасности банка и сообщает, что с вашего счета пытаются перевести крупную сумму. На просьбу уточнить организацию он уверенно называет ее, представляется по имени и даже диктует внутренний номер сотрудника. Кажется, все убедительно. Но любую такую информацию можно выдумать, а номер телефона — подменить.

Поэтому вопрос нужен не для того, чтобы поверить ответу, а чтобы понять, какую именно ситуацию вам пытаются представить как срочную. Если собеседник начинает путаться, уклоняется от объяснений или сразу требует сообщить данные карты, продолжать разговор не следует.

Главное правило: не проверяйте личность звонящего только по его собственным словам. Даже если человек назвал настоящее учреждение и реальную фамилию сотрудника, подлинность звонка остается неподтвержденной.

2. «Могу ли я положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию?»

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Это один из самых полезных вопросов, потому что он позволяет выйти из разговора, в котором мошенник пытается управлять вашими решениями.

Злоумышленники часто убеждают человека не прерывать связь. Могут заявить, что операция находится на контроле, счет будет заблокирован или при повторном звонке информация якобы потеряется. Иногда предупреждают, что разговор конфиденциальный и о нем нельзя рассказывать даже родственникам.

Но если вопрос действительно связан с вашим банковским счетом, проверить его можно самостоятельно через официальные каналы связи.

Завершите звонок и наберите номер банка, указанный на оборотной стороне карты, в официальном приложении или на сайте организации. Не используйте телефон, который продиктовал подозрительный собеседник, прислал в сообщении или попросил найти по неизвестной ссылке.

Причем перезванивать следует именно самостоятельно, а не соглашаться на переключение к «коллеге из службы безопасности».

Банк России рекомендует прекращать подозрительные разговоры о денежных операциях и связываться со своим банком напрямую. Это надежнее попыток разоблачить человека, который профессионально подготовился к обману.

3. «Почему я должен назвать код из СМС или сообщить данные карты?»

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если разговор дошел до одноразового кода, пароля или секретных реквизитов, дальнейшие вопросы уже не нужны. Это сигнал немедленно прекратить общение.

Мошенники придумывают самые разные объяснения. Курьер якобы не может доставить заказ без подтверждения. Сотруднику поликлиники требуется записать человека на прием. Представитель оператора связи просит продлить договор. Работник банка объясняет, что код необходим для отмены подозрительного списания.

Но одноразовый пароль используется для подтверждения конкретных действий в цифровой системе. Передавая его постороннему человеку, вы можете предоставить злоумышленнику возможность войти в аккаунт, изменить настройки безопасности или подтвердить операцию.

Особенно важно внимательно читать само сообщение. В нем может быть указано, для какой именно операции предназначен код.

При этом даже если текст СМС выглядит безобидно, передавать цифры человеку, который сам вам позвонил, нельзя.

По информации Банка России, сотрудники финансовых организаций не запрашивают по телефону пароли из СМС и пуш-уведомлений, ПИН-коды, трехзначные защитные коды карт и другие секретные данные.

Не нужно проверять мошенника, называя часть цифр или придумывая ложный код. Безопаснее сразу закончить разговор.

4. «Почему решение нужно принять прямо сейчас?»

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Срочность — один из главных инструментов психологического давления.

Человеку сообщают, что его сбережения исчезнут через несколько минут, кредит вот-вот оформят, а доступ к Госуслугам уже пытаются перехватить. Чтобы предотвратить катастрофу, нужно действовать немедленно.

Иногда собеседник устанавливает конкретный срок: пять минут, десять минут или время до закрытия банковского отделения. Такие ограничения создают впечатление, что на размышления просто нет возможности.

Но необходимость срочно перевести деньги, взять кредит, снять наличные или установить приложение по указанию незнакомого человека — серьезный признак мошенничества.

Особенно опасны разговоры, в которых сначала создают угрозу, а затем предлагают единственный способ спасения. Например, оформить встречный кредит, чтобы заблокировать чужую заявку, или перевести все сбережения на временный счет.

Центробанк предупреждает, что подобные предложения относятся к типичным схемам финансового мошенничества.

Проверить реальные ограничения по счету можно через банк. А для прекращения подозрительной операции не требуется выполнять инструкции неизвестного человека.

Если собеседник запрещает вам советоваться с близкими или утверждает, что даже короткая пауза приведет к потере денег, это дополнительный повод немедленно завершить звонок.

5. «На какой счет вы предлагаете перевести деньги и зачем?»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Один из самых опасных сценариев начинается с обещания спасти накопления. Человеку сообщают, что его банковские счета скомпрометированы, а преступники получили доступ к средствам. Единственный выход, по словам собеседника, — немедленно перевести деньги на специально созданный безопасный счет.

Иногда мошенники утверждают, что такой счет открыт в Центробанке. В других случаях говорят о резервном хранилище, защищенной банковской ячейке или временном счете для проведения следственных действий.

Названия могут меняться, но смысл остается одинаковым: человека убеждают добровольно отправить деньги по реквизитам злоумышленников.

При этом мошенник может предложить не только безналичный перевод. Иногда требуется снять наличные и передать их курьеру, положить в банкомат по продиктованным реквизитам или приобрести криптовалюту.

Особенно убедительно подобные требования звучат, когда разговор ведется от имени нескольких ведомств. Сначала о подозрительной операции сообщает лжесотрудник банка. Потом появляется якобы следователь, который предупреждает об уголовной ответственности за разглашение информации. Завершает схему мнимый представитель Центрального банка, предлагающий способ спасти накопления.

Но никаких специальных счетов Центробанка, на которые граждане обязаны переводить деньги для защиты от мошенников, не существует.

Банк России прямо предупреждает: его сотрудники не звонят гражданам с предложениями перевести накопления, а государственные учреждения и правоохранительные органы не требуют совершать подобные операции по телефону.

Поэтому вопрос о назначении перевода помогает распознать опасную схему еще до того, как человек потеряет деньги. Если вас убеждают снять наличные, перевести сбережения или оформить кредит ради их защиты, необходимо прекратить разговор.

6. «Почему для решения проблемы нужно установить приложение или перейти по вашей ссылке?»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Мошенникам необязательно узнавать пароль от банковского приложения. Иногда они пытаются получить управление самим телефоном.

Для этого человеку сообщают, что необходимо пройти проверку безопасности, установить специальную программу или обновить защиту устройства. Ссылка приходит в СМС, мессенджере или по электронной почте.

После установки приложение может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к экрану и управлению устройством. В зависимости от его возможностей и предоставленных разрешений мошенники могут наблюдать за действиями пользователя, получать конфиденциальную информацию и вмешиваться в операции.

Другая схема предполагает установку поддельного приложения, внешне похожего на банковское или государственное. Пользователь вводит в него свои данные, не подозревая, что передает их преступникам.

Поэтому особенно насторожить должно требование скачать программу из неизвестного источника, отключить защиту телефона или разрешить другому человеку удаленное подключение.

В некоторых случаях злоумышленники действуют еще хитрее. Представляясь мобильным оператором, они предлагают набрать специальную комбинацию цифр, якобы необходимую для продления договора. На самом деле такие действия могут подключить переадресацию звонков на чужой номер.

Банк России предупреждает и об этой схеме. Мошенники используют легенды о завершении срока действия договора, смене тарифа или необходимости подтвердить абонентские данные.

Если с вами действительно необходимо связаться оператору или банку, самостоятельно откройте официальное приложение либо позвоните по номеру с сайта организации. Переходить по присланной незнакомцем ссылке или устанавливать программу по его требованию не нужно.

Почему на уловки попадаются даже осторожные люди

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Существует распространенное представление, будто жертвами телефонных мошенников становятся только доверчивые пенсионеры или люди, которые плохо разбираются в технологиях. Но подобный подход не учитывает главного: современные схемы строятся не только на недостатке знаний, но и на психологическом воздействии.

Мошенники часто выбирают момент, когда человек занят, устал или находится в напряжении. Звонок может поступить во время рабочего совещания, поездки или решения семейных проблем. В такой ситуации сложнее внимательно анализировать каждую фразу, особенно если собеседник говорит уверенно, использует профессиональные термины и постоянно напоминает о нехватке времени.

Другой прием — постепенное вовлечение. Разговор начинается с незначительной просьбы, которую легко выполнить. Затем человека просят подтвердить данные, выслушать другого специалиста и выполнить еще одно действие. К моменту, когда речь заходит о деньгах, жертва уже потратила на общение много времени и психологически вовлечена в происходящее.

Иногда мошенники используют реальные сведения о человеке. Они могут знать его имя, отчество, адрес электронной почты или другие данные. Но наличие такой информации не доказывает, что звонящий действительно работает в банке или государственном учреждении.

Особенно опасны многоступенчатые схемы, когда человеку последовательно звонят несколько участников. Один представляется сотрудником банка, второй — правоохранительных органов, третий — специалистом по финансовой безопасности. Кажется, что информация подтверждается разными источниками, хотя все собеседники действуют сообща.

Именно поэтому пытаться победить мошенника в словесном поединке не нужно. Чем дольше продолжается разговор, тем больше возможностей у злоумышленника воздействовать на эмоции и убеждать в необходимости срочных действий.

Самая надежная проверка — прекратить общение и самостоятельно связаться с организацией, от имени которой поступил звонок.

Что делать, если уже назвали код или перевели деньги

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Иногда человек осознает происходящее слишком поздно. Код уже продиктован, приложение установлено или деньги переведены на неизвестный счет. В такой ситуации важно не тратить время на выяснение отношений с мошенником и не пытаться убедить его вернуть похищенное.

Первым делом необходимо прекратить контакт. Если вы сообщили банковские данные или обнаружили подозрительные операции, немедленно свяжитесь с банком по официальному номеру и сообщите о возможном мошенничестве. При необходимости заблокируйте карту, дистанционный доступ или другие скомпрометированные инструменты.

Если со счета уже списали деньги, Банк России рекомендует как можно быстрее подать заявление о несогласии с операцией. По общему правилу уведомить банк об операции без согласия клиента необходимо не позднее дня, следующего за получением уведомления о ней. Также следует обратиться в полицию с заявлением о хищении.

Важно учитывать, что возврат средств зависит от обстоятельств операции и соблюдения банком установленных требований. Если человек самостоятельно подтвердил перевод под влиянием обмана, вернуть деньги может быть сложнее. Но это не повод отказываться от обращения.

Если мошенники получили доступ к Госуслугам или электронной почте, нужно как можно быстрее восстановить контроль над учетными записями через официальные сервисы, сменить пароли и проверить настройки безопасности. Если на телефон установили подозрительную программу удаленного доступа, следует отключить устройство от интернета и обратиться за помощью в удалении приложения с безопасного устройства, одновременно предупредив банк.

Отдельная опасность возникает после уже совершенного хищения. Мошенники могут снова связаться с пострадавшим, представившись юристами, специалистами по возврату средств или сотрудниками правоохранительных органов. Они обещают вернуть похищенное, но требуют сначала оплатить комиссию, налог или работу посредника.

Такие предложения нельзя принимать на веру. Особенно если речь идет о переводе денег неизвестным лицам ради якобы гарантированного возврата прежних потерь.

Главное правило, которое стоит запомнить всей семье

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Телефонные мошенники постоянно меняют легенды. Сегодня они представляются банковскими сотрудниками, завтра — представителями государственных ведомств, послезавтра — курьерами или работниками мобильной связи. Одни угрожают потерей денег, другие обещают компенсации, третьи убеждают человека, что его помощь необходима для задержания преступников.

Но за разными историями часто скрывается одна цель: заставить собеседника раскрыть конфиденциальные сведения или совершить действия, которые предоставят злоумышленникам доступ к его деньгам.

Именно поэтому полезно заранее договориться с близкими о простом правиле. Если незнакомый человек по телефону требует назвать код, перевести накопления, установить программу или выполнить срочные финансовые действия, разговор нужно закончить. Проверять информацию следует самостоятельно, через официальные каналы связи.

Необязательно распознавать все существующие схемы или знать технические приемы преступников. Достаточно не позволять неизвестному собеседнику принимать решения за вас.

Мошенник может знать ваше имя, говорить уверенным голосом и называть настоящие учреждения. Но он не должен управлять вашими деньгами. И иногда самый полезный вопрос — не тот, который вы успеете ему задать, а тот, после которого решите положить трубку.

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