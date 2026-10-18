Автомат вместо смычка: армия не дала Павлиашвили стать скрипачом-виртуозом

Армия не дала Павлиашвили стать профессиональным скрипачом

Певец и композитор Сосо Павлиашвили в молодости мог стать профессиональным скрипачом, однако не смог, поскольку его забрали в армию. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на гала-ужине премии «Белая трость».

«Я с шести лет играл на скрипке, меня сразу уже готовили, уже когда я подрос, поступил в музыкальное училище, меня уже готовили на конкурс Чайковского», — заявил артист.

У Павлиашвили было чувство, что перед ним открыты все двери. По его словам, во времена СССР в Грузии было невероятно качественное образование, в том числе музыкальное.

Когда в училище, в котором учился юный Сосо, приезжала делегация из Москвы, ее представители были под впечатлением от его игры и сказали, что «этот мальчик с третьего курса станет большим скрипачом». В консерваторию он поступал со сложнейшим концертом Сибелиуса — а именно второй и третьей частью.

Коррективы в грандиозные планы внесла армия.

«Просто после первого курса меня забрали в армию. И через два года я вернулся и восстановился. Но потом уже перешел на заочное, потому что уже началась эстрадная жизнь», — поведал артист.

Ранее Сосо Павлиашвили рассказал, что не дает в долг коллегам, но дарит деньги, если им это нужно.

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