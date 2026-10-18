«Если не смогу сам уже петь»: Губин рассказал о продюсировании

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Автор хита «Девушки как звезды» считает, что на песне можно зарабатывать по-разному.

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Певец Андрей Губин рассказал, что рассматривает себя в роли продюсера при одном условии. Об этом исполнитель заявил на презентации бойз-бенда «Жара» в беседе с 5-tv.ru.

«Думал продюсировать, я если не смогу сам уже петь, по внешности не смогу петь, но здоровье поправится, то есть буду страшный, но деятельный, буду продюсировать, конечно», — рассказал он корреспонденту 5-tv.ru.

Автор хита «Девушки как звезды» пояснил, что на песне можно заработать по-разному.

«Придумаю, и „Жару“ дожмем. <...> На песне можно по-другому заработать, не обязательно ее дорого продавать. Если песня хорошая, она играет 15-20 лет. А за 15-20 лет с радиостанции, из Бруклина там, из Израиля, ты заработаешь (показывает жест „по горло“ — прим. ред.). Главное, чтобы песня была хорошая. Иногда отдаешь бесплатно, а забираешь гонорар хороший потом. Это от многого зависит», — рассудил Губин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому принадлежат авторские права на знаменитые песни Губина. За свою музыкальную карьеру исполнитель писал хиты многим артистам.

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