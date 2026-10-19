Мобильные группы «Днепра» круглосуточно отражают атаки беспилотников

Военнослужащие мобильных огневых групп (МОГ) группировки войск «Днепр» организовали круглосуточную защиту позиций от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Самые ярки кадры из зоны СВО — в материале 5-tv.ru.

Для ликвидации воздушных целей созданы специальные подразделения и пункты наблюдения.

Командир мотострелкового батальона с позывным «Барс» сообщил, что за последние две недели бойцы уничтожили порядка 10–20 беспилотников «Хорнет».

По его словам, практика подтвердила эффективность стрелкового оружия против таких аппаратов.

«В основном они у нас летают по дорогам, бьют гражданские машины. Соответственно, это „Батоны“ — это дальнего действия которые беспилотники. Ну приспособились, боремся уже, как бы опыт есть, наработки есть, и в принципе основная масса дронов, которая пролетает в нашей зоне ответственности моего батальона, они уничтожаются стрелковым оружием», — рассказал «Барс».

Беспилотники противника ликвидируют как при несении дежурства на замаскированных позициях, так и во время сопровождения военной техники. В ходе выполнения одной из задач по ротации личного состава расчет МОГ обнаружил на дороге ударный дрон ВСУ. Военнослужащие спешились и уничтожили цель прицельным огнем.

Командир расчета мобильной огневой группы с позывным «Ивук» отметил особенности конструкции сбитых аппаратов. По его словам, фюзеляжи изготавливают из пластика или пенопласта, поэтому пули могут проходить насквозь, не останавливая полет.

«Надо стараться попасть в аккумулятор или вот где у него находится боеприпас», — пояснил «Ивук».

Помимо стрелкового оружия, для борьбы с разведывательными беспилотниками самолетного типа российские военнослужащие применяют FPV-дроны различных типов в качестве перехватчиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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