Песков назвал абсурдными обвинения России в беспорядках в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности России к беспорядкам, происходящим в европейских странах. По его словам, подобные утверждения уже не воспринимаются всерьез.

Песков подчеркнул, что актуальность подобных обвинений утрачена как на международном уровне, так и внутри самого европейского сообщества.

«К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», — сказал представитель Кремля в комментарии Zvezdanews.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне проблем с судоходством на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть в Европе усиливаются опасения по поводу топливного кризиса. Издание Wall Street Journal предупреждает о возможности масштабного кризиса на мировом топливном рынке. Среди причин в исходном материале называются ситуация на Ближнем Востоке и попытки европейских стран ограничить торговлю российскими углеводородами.

Во Франции вновь активизировалось движение «желтых жилетов». Его участники угрожают масштабными акциями, если стоимость дизельного топлива продолжит расти. Цена дизеля в стране достигла примерно 2,5 евро за литр. В Германии за полгода стоимость бензина и дизеля увеличилась приблизительно на 30%. Проблемы с топливом затронули и США: впервые в истории цена дизельного топлива превысила шесть долларов за галлон.

В исходном материале также отмечается, что Россия запретила экспорт дизеля на фоне ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом рост мировых цен на нефть может увеличить нефтегазовые доходы российского бюджета. По приведенным в материале данным, в августе доходы российского бюджета превысили расходы на 600 миллиардов рублей.

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