Приняли за своих: как разведчики действовали при штурме Доброполья

Российские морпехи при поддержке разведчиков активно продвигаются в Доброполье. В городе еще остаются разрозненные группы украинских боевиков. Элитные подразделения ВСУ уже давно сбежали из укрытий. В жилых кварталах остались менее подготовленные солдаты, которые попали на фронт в результате насильственной мобилизации.

Вычислить их месторасположение удается благодаря перехваченным переговорам. Сразу после по местам дислокации подразделений ВСУ отрабатывают наши ударные дроны и артиллерия. За боевой работой наших расчетов наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Я проделывал тропу для подразделений полка непосредственно, заходил в тыл противника и давал разведданные по противнику, который проходили возле меня, вблизи…» — сказал командир разведывательно-десантной роты 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным «Лотос».

До врага буквально считанные метры, разведчики 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» смогли остаться незамеченными. Фиксировали пути, численность групп, время движения — когда начался основной штурм города, по всем дорогам одновременно дали залп из всех орудий. Риск оправдал себя.

«Мои передавали информацию, реакция полка была мгновенной, не только полка — всех соединений, воинских частей. Взаимодействие организовано», — сказал командир разведывательно-десантной роты 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным «Лотос».

«Хитрость, наглость. Просочились дальше, уже вглубь отдельные группы зашли, вплоть до 20 метров вот так проходили мимо, наши были в повязках тоже, зеленых-синих…» — рассказал командир ДШБ 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Гриша Степанян.

Не обошлось во время штурма и без других хитростей. Когда бойцы 61-й гвардейской бригады морской пехоты уже двигались глубоко в городских кварталах Доброполья, враг до последнего был расслаблен, думая, что наши подразделения далеко на окраинах.

«Туда заходят четыре бойца противника, они с ними на русском языке минутки две разговаривали… — ВСУшники с нашими? — Да, да. Они ничего не поняли, рассказали, куда… наши хитро подействовали, как-то выговорили… и они рассказали, что за подразделение, куда они идут, что они делают, прямо точки сказали», — сообщил командир ДШБ 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Гриша Степанян.

В итоге никто никуда не дошел, по точкам отработали наши расчеты БПЛА. Информацию о расположениях противника получали всеми путями, в том числе во время перехвата переговоров. Солдаты ВСУ часто не могли добраться до позиций, уточняли ориентиры уже в пути, точно описывали местность по рации.

«Ловим перехваты противника, что они произносят, вскрывают свои позиции, дают привязку к местности: либо дорога — „железка“, перекресток дорог, скала, терриконы», — сказал командир разведывательно-десантной роты 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным «Лотос».

Все это говорит о плохой подготовке бойцов ВСУ, отсутствии элементарных навыков. Таких враг просто забывал на позициях без еды и воды, медикаментов.

После освобождения Доброполья наши подразделения продолжают работать на территории города: враг, отходя, бросил своих солдат в разбитых подвалах, разрушенных домах. Наши подразделения сейчас находят эти группы, предлагают им сдаться, в случае отказа — уничтожают.

При этом элитные подразделения, видимо, выводили заранее. Во время штурма встречались представители нацбатальона «Азов»*, 14-й и 15-й бригад нацгвардии Украины.

«Был момент, что заходили группы спецов — „Азова“. Они, я не знаю, будто под чем-то: в них стреляют, работают FPV — они все равно идут», — сказал командир роты снайперов 61-й бригады морской пехоты группировки «Центр» Владислав Пономарев.

В итоге город под нашим контролем. Враг пытается контратаковать, иногда на тяжелой технике, перебрасывает резервы, но небо на северных окраинах изолировано нашими FPV. Все цели уничтожаются еще на подступах.

* — запрещенная в России террористическая организация.

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