От Манамы до Тегерана: Россия включилась в обсуждение кризиса на Ближнем Востоке

Урегулирование ближневосточного кризиса обсудят сегодня глава российского МИД и руководство Ирана. Сергей Лавров прибудет на переговоры в Тегеран из Бахрейна.

Там несколько часов назад завершился саммит с участием стран Персидского залива. В центре внимания — блокада Ормузского пролива, удары хуситов и угрозы энергетической инфраструктуре. Сможет ли дипломатия снизить градус напряженности в регионе — узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода. Он передает из Манамы.

Переговоры стартовали прямо в аэропорту. Сергея Лаврова в Манаме встретил его бахрейнский коллега, пригласил на двустороннюю беседу. За окном был уже глубокий вечер, но так даже лучше. При свете дня на улице жара +35. Спасаются чаем и сладостями. Участники встречи с Россией: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Вместе — ССАГПЗ.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — объединение не только экономическое: все они — монархии, расположены на Аравийском полуострове, говорят на арабском языке, и в экономике каждой из них серьезное место занимает экспорт энергоресурсов — то есть стран, у стран — мягко говоря — много общего.

И отношения с Россией у каждой из них — крепки и наполнены взаимным уважением. По итогам минувшего года совокупный товарооборот между нашими странами вырос на 45%. А за последние 5 лет — более чем в 7 раз. В прошлый раз встречались в Сочи.

Спектр тем для диалога России и монархий Залива — максимально разнообразен. От торгово-экономического сотрудничества и культурного обмена — до вопросов безопасности. Которые сейчас, очевидно, на Ближнем Востоке — на первом месте.

В совете государств Персидского залива нет самой Персии, то есть Ирана. Более того, с минувшего февраля эта страна для арабских монархий — главный возмутитель спокойствия. Иранские ракетные и беспилотные атаки стран залива и блокада Ормузского пролива — одна из главных тем.

«Проход свободный должен быть доступен всем, чтобы не было пошлин, платежей, разрешений на проход. Или чтобы проходом этим управляли отдельные лица или страны — в соответствии с морской конвенцией. Мы не можем забыть атаки и то, через что нам пришлось пройти», — сказал министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бин Рашед аз-Заяни.

Дело в том, что государства, входящие в содружество, — союзники США. В Катаре находится крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, в Эмиратах — база Аль-Дафра, в Кувейте — со времен войны в Ираке — несколько крупных объектов. В Бахрейне вообще базируется 5-й флот ВМС США. И Иран — не первым начал.

«Продолжается серьезный военно-политический кризис, разразившийся после неспровоцированной агрессии США и Израиля против Исламской Республики Иран, и за которым последовала цепная реакция по многим другим точкам Ближнего Востока. Россия поддерживает предпринимаемые миротворческие усилия, в том числе тех стран, которые здесь представлены и которые призваны не допустить возвращения в регион полномасштабной войны», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Еще один конфликт разгорается на другом конце Аравийского полуострова. Йеменские хуситы с августа — в наступлении. Они контролируют столицу страны, на днях нанесли удары по президентскому дворцу в Адене. Продолжают бить по объектам в Саудовской Аравии, которая возглавляет коалицию по борьбе с ними. Ракетные удары вывели из строя уже несколько аэропортов королевства. Международные авиакомпании отказываются летать в Эр-Рияд.

«Мы осуждаем террористические атаки хуситского ополчения на Королевство Саудовская Аравия и преднамеренные удары по гражданским объектам», — сказал министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бин Рашед аз-Заяни.

Россия не получала запросов о посредничестве между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами. Но наша страна в прямом контакте с Тегераном, который как раз заявил, что готов помирить хуситов, на которых имеет влияние, и саудитов. Подход в решении полыхающих и тлеющих военных конфликтов — всегда один.

«В любом конфликте — концентрироваться на первопричинах. И не позволять манипуляторам выхватывать одно внешнее проявление и, не углубляясь в причины того, откуда это явление появилось, концентрировать на этом одном аспекте», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия находится в уникальной ситуации. Монархии Залива — наши давние друзья, а Иран — вообще стратегический партнер. Усилия нашей страны по мирному урегулированию этих конфликтов ценятся всеми сторонами.

«Мы надеемся, что РФ использует свои отношения с Ираном для донесения нашей позиции до иранской стороны», — сказал представитель Бахрейна.

И эта поездка Сергея Лаврова — своего рода мирная миссия. После заседания с коллегами из монархий Залива и чередой двусторонних переговоров почти с каждым из них министр отправляется в Тегеран. Чтобы наладить диалог во имя мира в этом самом неспокойном регионе планеты.

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