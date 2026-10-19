Глаза выдают: зрачки расширяются в зависимости от ваших мыслей

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 26 0

Реакция при произнесении слов вслух и чтение про себя различается.

От чего зависит расширение зрачков: причины

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

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iScience: зрачки расширяются в зависимости от мыслей

Физиологическая реакция глаз при произнесении слов вслух и мышлении про себя различается. Об этом сообщил научный журнал iScience.

Специалисты из Университета Цукуба провели серию экспериментов с участием десятков добровольцев. Сначала авторы работы зафиксировали показатели испытуемых в состоянии покоя при отсутствии конкретных мыслей. Затем участникам предложили выполнить несколько вариантов простого счета: по порядку, с добавлением предметов и через определенные интервалы.

Все задания выполнялись поочередно мысленно и вслух, пока приборы отслеживали изменения диаметра зрачков. Выяснилось, что любая вербальная речь неизменно приводила к расширению зрачков.

При внутреннем счете реакция менялась в зависимости от сложности задачи. Последовательный перебор чисел вызывал сужение, интервальный счет — расширение, а перечисление предметов не вызывало изменений вовсе.

При этом мыслительные процессы всегда давали меньшую степень расширения, чем разговор вслух. Результаты исследования не подтверждают первоначальное предположение о том, что внутренняя и внешняя речь вызывают одинаковую реакцию зрачков, резюмирует команда.

Авторы подчеркнули, что мысленный диалог нельзя считать простым невербальным аналогом озвученных фраз, поскольку он связан с более низким уровнем мозговой активности.

Подобный метод наблюдения может стать важным инструментом для нейробиологов, в том числе при изучении языкового развития младенцев и детей младшего возраста.

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