Проводник магии? Почему ведьм изображают в остроконечных шляпах

Mental Floss: ведьм изображают в остроконечных шляпах из-за моды XVII века

Популярная идея о том, что конусообразная шляпа помогала направлять магическую энергию, встречается в художественных произведениях, включая сериал «Зачарованные». Однако остроконечная форма не всегда ассоциировалась с ведьмами. Как обычная одежда превратилась в атрибут колдовства, разбиралось издание Mental Floss.

Обычная шляпа и необычные взгляды

Одна из версий связывает образ ведьмы с женщинами-квакерами. Их религиозное движение возникло в середине XVII века и допускало женскую проповедь. Идеи равенства вызывали неприятие в консервативном обществе.

Женщины-квакеры носили конические шляпы. По этой версии, неприязнь к проповедницам могла способствовать тому, что привычный головной убор стали связывать с ересью и колдовством.

След религиозных преследований

Другая гипотеза касается юденхутов — отличительных головных уборов, которые носили европейские евреи. Их возможное влияние на изображение ведьм рассматривают в контексте религиозных преследований.

Также упоминаются колпаки узников испанской инквизиции.

Остроконечные шляпы были обычным явлением

Конусообразные шляпы также были частью моды в XVII веке. В колониальный период и мужчины, и женщины носили конические шляпы с широкими плоскими полями.

Они не были признаком того, что человек занимается колдовством. А в те времена, когда вас могли обвинить в сговоре с дьяволом из-за веснушек, было бы неразумно носить что-то, что кричало бы всем соседям: «Я ведьма!»

Однако в некоторых учениях язычества говорится о конусе силы, который помогает сфокусировать ауру.

Образ, который закрепило кино

Важную роль в популяризации черной остроконечной шляпы сыграл фильм «Волшебник страны Оз» 1939 года. Злая ведьма Запада в исполнении Маргарет Хэмилтон появилась на экране с зеленой кожей, метлой и высоким колпаком.

Ведьм изображали в подобных головных уборах и раньше. Но кинематограф помог закрепить сочетание этих деталей в массовой культуре, превратив шляпу в один из самых узнаваемых элементов ведьминского костюма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.