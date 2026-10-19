Проводник магии? Почему ведьм изображают в остроконечных шляпах

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 30 0

Прежде похожие головные уборы носили и мужчины.

Почему ведьм изображают в остроконечных шляпах: версии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mental Floss: ведьм изображают в остроконечных шляпах из-за моды XVII века

Популярная идея о том, что конусообразная шляпа помогала направлять магическую энергию, встречается в художественных произведениях, включая сериал «Зачарованные». Однако остроконечная форма не всегда ассоциировалась с ведьмами. Как обычная одежда превратилась в атрибут колдовства, разбиралось издание Mental Floss.

Обычная шляпа и необычные взгляды

Одна из версий связывает образ ведьмы с женщинами-квакерами. Их религиозное движение возникло в середине XVII века и допускало женскую проповедь. Идеи равенства вызывали неприятие в консервативном обществе.

Женщины-квакеры носили конические шляпы. По этой версии, неприязнь к проповедницам могла способствовать тому, что привычный головной убор стали связывать с ересью и колдовством.

След религиозных преследований

Другая гипотеза касается юденхутов — отличительных головных уборов, которые носили европейские евреи. Их возможное влияние на изображение ведьм рассматривают в контексте религиозных преследований.

Также упоминаются колпаки узников испанской инквизиции.

Остроконечные шляпы были обычным явлением

Конусообразные шляпы также были частью моды в XVII веке. В колониальный период и мужчины, и женщины носили конические шляпы с широкими плоскими полями.

Они не были признаком того, что человек занимается колдовством. А в те времена, когда вас могли обвинить в сговоре с дьяволом из-за веснушек, было бы неразумно носить что-то, что кричало бы всем соседям: «Я ведьма!»

Однако в некоторых учениях язычества говорится о конусе силы, который помогает сфокусировать ауру.

Образ, который закрепило кино

Важную роль в популяризации черной остроконечной шляпы сыграл фильм «Волшебник страны Оз» 1939 года. Злая ведьма Запада в исполнении Маргарет Хэмилтон появилась на экране с зеленой кожей, метлой и высоким колпаком.

Ведьм изображали в подобных головных уборах и раньше. Но кинематограф помог закрепить сочетание этих деталей в массовой культуре, превратив шляпу в один из самых узнаваемых элементов ведьминского костюма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:04
Самолет Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном
11:00
Глава МВД Франции подал в отставку из-за протестов
10:46
«Должно зацепить»: Киркоров раскрыл секрет удачного дуэта с молодым артистом
10:33
ФСБ задержала крымчанку за передачу спецслужбам Украины сведений об объектах ПВО
10:18
Новые вице-премьеры и глава Минтранса: Мишустин внес в Госдуму список кандидатов на посты в правительстве
10:15
Проводник магии? Почему ведьм изображают в остроконечных шляпах

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Кто кому не верит — он мне или я ему?» — как хит ускользнул от Стаса Пьехи к Лепсу и Аллегровой
Жену снимает, но никому не показывает: Крутой объяснил, почему скрывает семейные фотографии
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео