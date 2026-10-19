Важно обсуждать с врачом: какие лекарства опасно принимать без назначения

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Неправильно подобранный препарат или его дозировка может привести к тяжелым последствиям.

Какие лекарства опасно принимать самостоятельно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Химик Панов: лекарства от давления и антибиотики требуют индивидуального подбора

Перед приемом любого лекарства лучше всего посоветоваться с лечащим врачом, так как ошибка в выборе препарата или его дозировка может привести к тяжелым последствиям. Об этом Газете.ру сказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Алексей Панов.

По словам эксперта, крайне опасно самостоятельно назначать себе лекарства для снижения давления и коррекции сердечного ритма. Принимать тот или иной препарат лишь по рекомендации знакомого, которому он якобы помог, чревато здоровьем. Каждый организм индивидуален. Одинаковые показатели на тонометре вовсе не означаю, что двум людям подойдет одно лечение, подчеркнул Панов.

Химик добавил, что избыточная доза может стать причиной снижения давления, потери сознания и нарушения сердечного ритма.

Также Панов напомнил о том, что выбирать самостоятельно антибиотики тоже нельзя. По его словам, невозможно только по симптомам определить точный диагноз. Лучше записаться на прием к терапевту и согласовать с ним прием лекарств. Не менее важно уточнить длительность курса: если прекратить пить назначенные доктором лекарства слишком рано, то у человека появится устойчивость к препарату.

Еще вместе с врачом следует обсуждать выбор психотропных, гормональных, антикоагулянтов и антиагрегантов. Панов предупредил, что безрецептурный статус лекарства не означает полного отсутствия рисков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что употребление сладких продуктов во время антибактериальной терапии наносит серьезный вред микробиому. Это может увеличивать показатели смертности среди тяжелых пациентов. К такому выводу пришли ученые.

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