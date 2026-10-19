Литр молока за 700 рублей: в Красноярском крае столкнулись с бешеными ценами на продукты

Огромные очереди за едой прямо сейчас выстраиваются на севере Красноярского края. Люди часами стоят в ожидании продуктов по субсидированным ценам. Такая ситуация сложилась в районе из-за сорванного северного завоза.

Продукты первой необходимости подорожали более чем на 300%. Литр молока можно купить за 700 с лишним рублей, а килограмм моркови — за тысячу двести. Об этом «Известия» уже рассказывали в начале октября, когда возмущенные жители обратились к нам с помощью формы обратной связи. Достаточно перейти по QR-коду на экране.

О том, почему бездействовали красноярские чиновники и как собираются решать проблему — корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Каждое утро в Туре начинается с очереди. Еще до открытия магазина у входа собирается толпа. Люди часами ждут на морозе, когда смогут купить самое необходимое.

Сегодня этот магазин едва ли не единственное место, где еще можно найти продукты.

— Толкучка внутри магазина. Ребята, ребята! Вы освобождайте магазин, грузчики пройти не могут. Вы че?

Некоторые специально отпрашиваются с работы. Семьи приходят полным составом, чтобы получить продуктовый набор на каждого.

Выдача в одни руки и строго под подпись, объем и перечень товаров ограничен.

«Вот так выглядит продуктовый набор: три килограмма картофеля, два килограмма лука, десяток яиц, кочан капусты и литр молока на человека. Для большой семьи такой продуктовой корзины хватит от силы на пару дней», — сказал корреспондент Владислав Тамошаускас.

«Все будут выдавать пайками теперь нам, нас это вообще не устраивает. У меня пятеро малолетних детей», — рассказала жительница поселка Тура Светлана Дротенок.

— У нас время сейчас 20 минут десятого. Это уже, можно сказать, конец всей этой очереди. Как было столько народа, так и осталось.

В остальных магазинах полки давно пустуют, а цены на то, что еще осталось, взлетели: больше тысячи рублей за килограмм моркови, почти столько же — за литр молока.

— Все пусто. В магазине ничего нет, вот кроме этих позиций.

Свежие овощи и фрукты, молочная продукция, мука — все это уже стало дефицитом. Все острее ощущается нехватка мяса и консервов.

«Стоит вопрос о закрытии магазина до открытия зимней дороги, потому что не из чего просто элементарно платить зарплату продавцам», — сказала предприниматель Ирина Макшеева.

Тура и еще несколько поселков Эвенкии, где живут более шести тысяч человек, оказались в настоящей продовольственной блокаде. Причина — в жарком лете, которое обернулось серьезной проблемой для северного завоза. Уровень воды в Нижней Тунгуске резко упал.

«Нижняя Тунгуска очень сложная река для судоходства. Там есть пороги и в частности большой порог, который вот сейчас не смогли пройти суда из-за низкой воды», — сказала биолог Ирина Коновалова.

Полноценное речное снабжение остановилось больше двух месяцев назад. Предприниматели пытаются доставлять продовольствие самолетами, но объемы не покрывают потребности.

«Буквально на днях завезли растительное масло и все, сегодня уже нет. Так же и сгущенное молоко», — сказала предприниматель Наталья Борисова.

К тому же каждый килограмм авиадоставки обходится в 800 рублей, расходы неизбежно ложатся на покупателей. В поселке введен режим повышенной готовности. Краевые власти организовали субсидированные рейсы, оплачивая доставку продуктов из бюджета.

«Что касается учреждений социальной сферы, то они обеспечены продуктами питания до конца октября. Это школы, больницы, детские сады, техникум», — сказал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.

С начала осени в Туру и другие населенные пункты Эвенкии завезли в общей сложности около 50 тонн продовольствия. Но для снабжения всех жителей этого недостаточно.

Но главный вопрос: почему меры начали принимать только тогда, когда дефицит стал критическим? В Следственном комитете уже расследуют уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, отвечающих за организацию северного завоза.

«Была подорвана логистическая цепочка. И когда она два месяца не работала из четырех, на это никто не обращал внимания. Все считали, что так и должно быть, в руководящих структурах», — сказал доктор экономических наук Михаил Делягин.

Сейчас надежда на автозимник «Красноярск — Тура». Обычно его формирование начинается после замерзания водоемов, ориентировочно с 10 декабря. Движение грузовых караванов ожидается не раньше двадцатых чисел месяца. Но если тепло задержится, открытие зимника может сдвинуться на январь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.