BFMTV: глава МВД Франции подал в отставку из-за протестов

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал в отставку на фоне протестов, которые развернулись в ФРГ. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным журналистов, президент Франции Эммануэль Макрон не одобрил решение Лорана Нуньеса и не подписал его заявление. Вместо этого глава республики указал на недостатки в разведке. Именно они, как считает президент ФРГ, привели к резкому всплеску насилия в стране.

Помимо этого, Макрон поручил Нуньесу как можно быстрее разработать новые методы борьбы с «хулиганами», которые помогут обезопасить улицы Франции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Париже вспыхнули протесты. После ночных погромов коммунальщикам пришлось вывезти с улиц десятки тонн мусора — в основном разбитое стекло и обломки сгоревших автомобилей, а баррикады были разобраны к утру. Но новая волна протестов может вспыхнуть в любой момент. К этому призывают профсоюзы и оппозиция. Не делать этого посоветовал Макрон. В связи с погромами он даже записал обращение к гражданам.

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