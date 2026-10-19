Во Владивостоке задержали учителя географии, снимавшегося в порно

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Мужчину доставили в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.

Во Владивостоке проверяют учителя после публикаций в сети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Учителя из Владивостока подозревают в распространении запрещенного контента

Жителя Владивостока задержали по подозрению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* и доставили в Следственный комитет. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю в канале в мессенджере МАКС.

Поводом для проверки стала публикация в социальной сети, обнаруженная полицейскими во время мониторинга. В ней сообщалось о распространении противоправного контента мужчиной, который представлялся сотрудником одного из образовательных учреждений Владивостока.

Сотрудники УМВД России по Владивостоку установили личность человека, о котором шла речь в публикации. После этого мужчину задержали и доставили в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Диане Шурыгиной продлили срок содержания под стражей. Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и оставил ее в СИЗО до 19 ноября 2026 года.

Шурыгину привлекли к ответственности по делу о распространении порнографических материалов. Статья об изготовлении и распространении порнографии группой лиц по предварительному сговору предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

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