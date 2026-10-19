«Черный шелк» получил удостоверение совместного российско-китайского фильма

Эфирная новость 48 0

Две страны уже завершают съемки и работу над картиной — продолжением «Красного шелка».

Фото, видео: Пресс-служба НМГ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О расширении гуманитарного сотрудничества говорили сегодня на заседании Российско-Китайской комиссии. Оно прошло в Петербурге в преддверии встречи глав правительств двух государств. В центре внимания — совместные проекты в сфере культуры, кинематографии, образования и медиа. Одно из перспективных направлений — создание фильмов.

«Был создан совместный российско-китайский фильм „Красный шелк“, который получил удостоверение национального фильма как в России, так и в Китае и стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году. Сейчас, в 2026 году, мы уже завершаем съемки и производство продолжения этого фильма — „Черный шелк“, который также уже получил удостоверение совместного российско-китайского фильма и снимался на крупнейших киностудиях и в России, и в Китае», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Об успешной взаимной работе в сфере киноиндустрии рассказала сегодня и вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, зрители обеих стран в ожидании премьеры, которая назначена на март будущего года.

«В культуре мы всесторонне поддерживаем мероприятия программы сотрудничества двух профильных министерств на 2024–2027 годы. Продолжаем проведение ежегодных фестивалей культуры, российской культуры в Китае, китайской в России, и ожидаем выход совместного российско-китайского фильма «Черный шелк», — сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, стороны активно развивают информационное и технологическое взаимодействие, в том числе в области искусственного интеллекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Собянин: речные электросуда и причалы в Москве готовят к зиме
18:54
Любимая еда отдает металлом: как изменения вкуса связано с почками
18:40
Выпустил альбом и погиб: певца нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах
18:25
Тыква под тонну и кабачок на 50 килограммов: есть ли польза от овощей-гигантов
18:10
Две дочери — не предел: Михаил Галустян захотел еще детей
18:00
Может обернуться трагедией: как спасти кошку от перегрева на батарее в квартире

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Звездные войны: что известно о сближении спутников «Космос-2612» и ICEYE-X36
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео