«Черный шелк» получил удостоверение совместного российско-китайского фильма

О расширении гуманитарного сотрудничества говорили сегодня на заседании Российско-Китайской комиссии. Оно прошло в Петербурге в преддверии встречи глав правительств двух государств. В центре внимания — совместные проекты в сфере культуры, кинематографии, образования и медиа. Одно из перспективных направлений — создание фильмов.

«Был создан совместный российско-китайский фильм „Красный шелк“, который получил удостоверение национального фильма как в России, так и в Китае и стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году. Сейчас, в 2026 году, мы уже завершаем съемки и производство продолжения этого фильма — „Черный шелк“, который также уже получил удостоверение совместного российско-китайского фильма и снимался на крупнейших киностудиях и в России, и в Китае», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Об успешной взаимной работе в сфере киноиндустрии рассказала сегодня и вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, зрители обеих стран в ожидании премьеры, которая назначена на март будущего года.

«В культуре мы всесторонне поддерживаем мероприятия программы сотрудничества двух профильных министерств на 2024–2027 годы. Продолжаем проведение ежегодных фестивалей культуры, российской культуры в Китае, китайской в России, и ожидаем выход совместного российско-китайского фильма «Черный шелк», — сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, стороны активно развивают информационное и технологическое взаимодействие, в том числе в области искусственного интеллекта.

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