Умер профессор МГУ и Московской духовной академии Валерий Саврей

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Василиса Власова
Василиса Власова 1 237 0

Мужчине было 70 лет.

Умер профессор МГУ и МДА Валерий Саврей

Фото: Философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова/philos.msu.ru

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Ушел из жизни Валерий Саврей — профессор МГУ и Московской духовной академии, доктор философских наук, специалист по наследию отцов христианской церкви. О его кончине 19 октября сообщила кафедра философии религии и религиоведения МГУ в своем Telegram-канале.

«Он был известен как автор исследований по истории философско-богословской мысли ранней патристики (патристика — учения отцов Церкви, христианских духовных лидеров послеапостольского времени. Они заложили основы христианского мировоззрения и повлияли на этику и эстетику поздней античности и Средневековья — прим.ред.)… Коллектив кафедры выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Яковлевича», — написали они в публикации.

Валерий Саврей родился 19 августа 1956 года в Москве. Он был студентом философского факультета МГУ имени Ломоносова, а в 1990-м завершил обучение. Известен тем, что основал первую в стране кафедру истории и теории мировой культуры и Институт мировой культуры при МГУ.

Саврей более 15 лет работал на философском факультете МГУ: читал бакалаврам курсы о притчах в мировых религиях и архитектонике философского текста, а магистрам— философию религии. Ему присудили Макариевскую премию РАН за вклад в отечественную историческую науку в 2007, в 2012 году он получил ученое звание профессора.

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