Лавров встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Тегеране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом. На переговорах речь шла о развитии отношений между двумя странами.

Они обсудили развитие сотрудничества между странами, а также важные события в регионе и мире. Пезешкиан также попросил передать привет президенту России Владимиру Путину и сказал, что надеется на личную встречу на саммите ФСЭГ в Москве.

«Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым двусторонние отношения, региональную и международную обстановку. В ходе встречи был проведен обмен мнениями по темам, связанным со взаимоотношениями Тегерана и Москвы, обсуждались пути укрепления совместного сотрудничества», — написали в офисе президента Ирана.

В рамках рабочего визита в Иран Лавров также встретился с министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Они обсудили, в частности, как снизить напряженность в зоне Персидского залива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва будет и дальше сотрудничать с Тегераном в экономике. Она также готова помочь найти решение американо-иранского конфликта. Параллельно отечественные эксперты поэтапно возвращаются к работе на атомной станции «Бушер».

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