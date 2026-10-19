«Дикий случай»: в Госдуме призвали защитить детей из семьи бизнесмена Иванцова

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 69 0

Отца обвиняют в издевательствах над несовершеннолетними.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Депутат Останина: детей бизнесмена Иванцова необходимо изолировать от отца

Ситуация вокруг семьи бизнесмена Сергея Иванцова, которого обвиняют в издевательствах над детьми, требует вмешательства и защиты несовершеннолетних. Об этом заявили представители общественных и государственных структур в беседе с 5-tv.ru.

Председатель правления движения «Отцы России» Андрей Коченов отметил, что окончательную оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы. При этом, если обвинения подтвердятся, речь может идти о насилии и унижении детей.

«Человека, которого воспитывают без любви, жестоко — он, как правило, повторяет путь своего отца или своей матери, или кого там угодно, и становится точно таким же, или еще и хуже», — сказал Коченов.

По его словам, жестокое обращение способно серьезно повлиять на психику ребенка и стать для него трагедией на всю жизнь.

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала произошедшее «диким случаем». Она считает, что органам опеки необходимо выяснить, готовы ли матери пострадавших детей взять их на воспитание.

«Если мамы хотят воспитывать этих детей и с мамами все в порядке, конечно, надо дать возможность этим детям быть, проживать вместе с мамой, но при этом сделать так, чтобы это было за счет вполне себе не бедного отца», — заявила Останина.

По ее словам, сейчас речь не идет о распределении всех детей по детским домам. На данном этапе несовершеннолетних необходимо изолировать от отца и временно разместить в социальных организациях.

Председатель общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая призвала дождаться результатов расследования. Она подчеркнула, что подобные истории вновь поднимают вопрос о защите ребенка внутри собственной семьи.

Буцкая отметила, что каждый случай физического наказания необходимо оценивать с учетом конкретных обстоятельств. При этом, по ее словам, недопустимо физическое и моральное насилие над детьми, а при угрозе их жизни или здоровью государство должно обеспечить необходимую защиту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлениях бывших жен и детей Сергея Иванцова о жестоком обращении с несовершеннолетними. По словам старшей дочери бизнесмена Анастасии, детей могли избивать, заставлять стоять на горохе и выполнять физические упражнения в качестве наказания.

Часть происходящего удалось зафиксировать на камеры наблюдения. Записи около года тайно собирала 17-летняя сестра Анастасии. Летом девушка обратилась в полицию. Родственники утверждают, что после этого ее направили в социальный центр, где у нее забрали телефон. Сейчас, по их словам, посещать подростка может только отец.

Сам Иванцов обвинения отвергает. Его помощница заявила, что девушка могла попасть под влияние матери и сестры.

Бизнесмен, в свою очередь, обвинил мать своих дочерей в клевете и заявил о намерении обратиться в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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