Подозреваемые в убийстве супругов Новак устроили вечеринку на месте преступления

Подозреваемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны устроили вечеринку на месте преступления. Об этом РИА Новости рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

«Чтобы замести следы пребывания Новака и его супруги на вилле, где они и были убиты, злоумышленники после совершения преступления и избавления от тел организовали там вечеринку», — уточнил представитель комитета.

Он добавил, что мероприятие обошлось почти в десять миллионов рублей. Гостей на виллу приглашали через интернет. За посещение вечеринки им даже платили. Многие пришедшие не знали, кто был организатором праздника и что стало поводом. Некоторые из гостей были уверены, что мероприятие является рекламной акцией производителя виски.

Супруги Новак перестали выходить на связь осенью 2025 года, когда находились в ОАЭ. В начале ноября стало известно, что их убили. Однако тела удалось найти лишь в декабре.

По данным следствия, целью преступления было вымогательство криптовалюты. Также считается, что убийство было заказным. Подозреваемыми в исполнении стали Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Они были задержаны и взяты под стражу.

Супругов заманили на виллу в городе Хатта. Предлогом для встречи стали деловые переговоры. В доме их посадили друг напротив друга, чтобы они видели мучения второй половинки. После того как бизнесмен и его жена умерли, их тела расчленили топорами и закопали в пустыне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супружескую пару в Брянской области подозревают в убийстве знакомой. После того как женщина была лишена жизни, ее тело было спрятано в сундуке, который стоял в доме фигурантов дела. Останки жертвы пролежали в нем около восьми месяцев.

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