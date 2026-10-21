Как оформить завещание в 2026 году: что нужно знать и какие документы взять

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Дарья Белова
Дарья Белова 34 0

Оставить квартиру, машину или деньги конкретным людям можно заранее — для этого достаточно обратиться к нотариусу.

Как оформить завещание в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Чтобы оформить завещание в 2026 году, нужен паспорт и обращение к нотариусу

В 2026 году завещание можно оформить у нотариуса, указав, кому достанется имущество после смерти. Как сообщили в URA.RU, для этого понадобится паспорт, а документы на собственность помогут точнее описать наследство и избежать путаницы.

Перед походом к нотариусу стоит подумать, кому и что вы хотите оставить. Например, квартиру — дочери, машину — сыну, а деньги на банковском счете — другу. В завещании можно указать не только родственников, но и других людей или организации. Также разрешается завещать имущество, которое вы приобретете в будущем.

Если наследников несколько, лучше сразу определить, кому какая часть достанется. Например, можно указать, что квартира перейдет одному человеку, а загородный дом — другому. Если доли в завещании не прописать, имущество, завещанное нескольким людям, по общему правилу разделят между ними поровну.

Можно предусмотреть и другие условия. Например, назначить человека, который будет следить за исполнением завещания, или обязать наследника предоставить другому человеку право пользоваться определенным имуществом в соответствии с законом.

Какие документы взять с собой

Для оформления завещания обязательно понадобится паспорт. Остальные документы лучше подготовить заранее, чтобы нотариус мог правильно указать имущество и наследников.

Полезно взять с собой:

  • сведения о наследниках — фамилии, имена, отчества, даты рождения и адреса, если они известны;
  • документы на недвижимость — например, выписку из ЕГРН или договор купли-продажи квартиры;
  • документы на автомобиль — например, паспорт транспортного средства;
  • другие сведения об имуществе, которое вы хотите оставить наследникам.

Документы на квартиру, машину или другие вещи нужны прежде всего для того, чтобы правильно описать их в завещании. Как правило, специально доказывать право собственности на каждую вещь для составления документа не требуется.

Как проходит оформление у нотариуса

Вы можете обратиться к любому нотариусу в России. Необязательно выбирать специалиста по месту прописки или там, где находится квартира. Записаться на прием можно, в частности, через Госуслуги.

На встрече нотариус проверит паспорт, объяснит, как будет действовать завещание, и поможет составить документ. Вам не придется самостоятельно подбирать юридические формулировки — достаточно понятно объяснить, кому и какое имущество вы хотите оставить.

Завещание оформляют на бумаге. По общему правилу его нужно подписать лично в присутствии нотариуса. Если из-за состояния здоровья человек не может поставить подпись, это может сделать другой гражданин по его просьбе в присутствии завещателя и нотариуса.

После подписания нотариус удостоверит документ. Один экземпляр останется у вас, второй будет храниться у нотариуса. Информацию о завещании также внесут в Единую информационную систему нотариата. Благодаря этому после смерти завещателя наследники смогут выяснить, оформлялся ли такой документ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя снимать деньги с банковской карты умершего. Даже если родственник знает ПИН-код или данные для входа в онлайн-банк, это не дает ему права распоряжаться средствами покойного.

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