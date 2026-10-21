В Одессе цыгане забросали камнями здание ТЦК

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 26 0

Толчком к инциденту послужила насильственная мобилизация лидера местной общины.

В Одессе забросали камнями здание ТЦК

Фото: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai

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В Одессе толпа забросала камнями здание ТЦК из-за мобилизации барона

Здание ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в Одессе подверглось нападению после того, как туда доставили мобилизованного барона. О случившемся рассказало украинское издание «Страна».

На опубликованных кадрах запечатлено, как несколько человек бросают камни в здание ТЦК, рядом с которым дежурит полицейский автомобиль.

Согласно информации издания, толчком к инциденту послужила насильственная мобилизация лидера местной общины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ТЦК на Украине начали проникать в частные дома и на закрытые территории, чтобы принудительно забирать мужчин для мобилизации.  Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предположил, что сотрудники ТЦК проверяют реакцию на такие действия, распространяя практику на новые территории. Он пояснил, что сначала попробовали в одном регионе, затем начали в других.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. С тех пор ее неоднократно продлевали. Из-за набора в армию в стране регулярно происходят конфликты между военнообязанными и сотрудниками ТЦК.

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