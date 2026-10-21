Кореиз после ливней: десятки затопленных домов и ущерб на сотни тысяч

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Река Узень-Чешме вышла из берегов, подтопив посёлки под Ялтой.

Фото, видео: МАХ/ГУ МЧС России по Республике Крым/mchs_crimea; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Анапе ливень разрушил центральный пляж и затопил улицы

Крым сегодня буквально смывают сильнейшие дожди. Только за последние три дня в районе Ай-Петри осадков выпало как за полгода. В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации. За происходящим на полуострове в этот день на месте следила наш корреспондент Амина Алибеева.

Масштаб разрушений налицо.  Дома больше не пригодны для жизни, по крайней мере в таких условиях вымывает изнутри.

Накануне река Узень-Чешме на Южном берегу Крыма стремительно вышла из берегов. Уровень воды местами превышал метр. Бурное течение сбивало с ног, неся за собой тонны грязи, камней и поваленных деревьев. Если ливни продолжатся, местных жителей придется экстренно эвакуировать.

«Часть вещей отвезла соседке, все необходимое под рукой…То есть я так, надел куртку и вышел», — сказала жительница Кореиза Наталья Петрова.

«Обрушились ворота у соседки, полдороги смыло, сейчас больше стала вода идти», — сказала жительница Кореиза Заде Велишаева.

Троллейбусный парк Ялты не узнать. Вода стекает с гор: подпорная стена не выдержала такого колличества осадков вместе с ней сходят и камнями, прктически полностью затоплены троллейбусы, высокая степень разрушений. Спецтехника пытается бороться со стихией.

Прямо сейчас спасатели укрепляют мешками с песком береговые линии рек Дерекойка и Гува. Выше по течению Гувы возводят временные дамбы. 

— Сейчас три часа ночи. Угадай, где я сейчас нахожусь? На работе.

Не выдержала напора стихии и городская инфраструктура: в Графском проезде Ялты затопило известный крокодиляриум. Ливневки не справились с колоссальным объемом воды.

«Если сделать нормальную ливневку, то половина проблем решится. Да, в сильные дожди подтапливать будет, но не до такой катастрофической степени», — сказал администратор зооуголка Вадим Коршунков.

Под удар стихии попали и другие южные регионы страны. 

Сильнее всего пострадал центральный пляж Анапы. Ливень разрушил зоны отдыха, а на берег вынесло тонны штормового мусора. Накануне из-за непогоды спасательное судно село на мель. В некоторых районах ветер оборвал линии электропередачи. 

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