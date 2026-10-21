Кореиз после ливней: десятки затопленных домов и ущерб на сотни тысяч
Река Узень-Чешме вышла из берегов, подтопив посёлки под Ялтой.
Фото, видео: МАХ/ГУ МЧС России по Республике Крым/mchs_crimea; 5-tv.ru
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В Анапе ливень разрушил центральный пляж и затопил улицы
Крым сегодня буквально смывают сильнейшие дожди. Только за последние три дня в районе Ай-Петри осадков выпало как за полгода. В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации. За происходящим на полуострове в этот день на месте следила наш корреспондент Амина Алибеева.
Масштаб разрушений налицо. Дома больше не пригодны для жизни, по крайней мере в таких условиях вымывает изнутри.
Накануне река Узень-Чешме на Южном берегу Крыма стремительно вышла из берегов. Уровень воды местами превышал метр. Бурное течение сбивало с ног, неся за собой тонны грязи, камней и поваленных деревьев. Если ливни продолжатся, местных жителей придется экстренно эвакуировать.
«Часть вещей отвезла соседке, все необходимое под рукой…То есть я так, надел куртку и вышел», — сказала жительница Кореиза Наталья Петрова.
«Обрушились ворота у соседки, полдороги смыло, сейчас больше стала вода идти», — сказала жительница Кореиза Заде Велишаева.
Троллейбусный парк Ялты не узнать. Вода стекает с гор: подпорная стена не выдержала такого колличества осадков вместе с ней сходят и камнями, прктически полностью затоплены троллейбусы, высокая степень разрушений. Спецтехника пытается бороться со стихией.
Прямо сейчас спасатели укрепляют мешками с песком береговые линии рек Дерекойка и Гува. Выше по течению Гувы возводят временные дамбы.
— Сейчас три часа ночи. Угадай, где я сейчас нахожусь? На работе.
Не выдержала напора стихии и городская инфраструктура: в Графском проезде Ялты затопило известный крокодиляриум. Ливневки не справились с колоссальным объемом воды.
«Если сделать нормальную ливневку, то половина проблем решится. Да, в сильные дожди подтапливать будет, но не до такой катастрофической степени», — сказал администратор зооуголка Вадим Коршунков.
Под удар стихии попали и другие южные регионы страны.
Сильнее всего пострадал центральный пляж Анапы. Ливень разрушил зоны отдыха, а на берег вынесло тонны штормового мусора. Накануне из-за непогоды спасательное судно село на мель. В некоторых районах ветер оборвал линии электропередачи.
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