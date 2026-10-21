«Плакали и продолжали грызть»: Захарова описала санкции ЕС пословицей про мышей и кактус

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Официальный представитель МИД России прокомментировала готовность Брюсселя ужесточать нефтяные рестрикции в ущерб собственным гражданам.

Что сказала Захарова о санкциях в отношении российской нефти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Захарова описала санкции ЕС пословицей про мышей и кактус

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на планы Еврокомиссии включить в 22-й пакет санкций новые ограничения против российской нефти, сравнив действия европейцев с высказыванием «Мыши кололись, плакали и продолжали грызть кактус».

В своем телеграм-канале Захарова подчеркнула, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении ввести новые рестрикции невзирая на энергетический кризис в самой Европе. Ироничную номинацию дипломат подкрепила оценкой «главный приз», обыгрыв в ней известную присказку про упрямство вопреки очевидному ущербу.

Ранее 5-tv.ru писал про похожую картину, которая складывается и в отношении украинского вопроса: на саммите лидеров ЕС в Брюсселе обсуждение Украины отложили на другой день, впервые переключившись на собственные проблемы — конкурентоспособность и энергетику. Из итогового заявления заранее вычеркнули формулировку о принятии Киева «как можно скорее»: теперь чиновники говорят, что вступление затянется минимум лет на пятнадцать, и признают, что лишних денег для Киева ни у кого нет.

Расходятся с общим курсом и отдельные страны союза: премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика в выделении денег Украине участвовать не будет, а во Франции отказ от помощи Киеву превратился в часть предвыборных обещаний. На этом фоне намерение Каллас влить новый пакет санкций на фоне энергетического кризиса в Европе и выглядит для Захаровой тем самым кактусом, который европейские «мыши» грызут, невзирая на очевидные колючки.

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