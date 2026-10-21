Названы повреждения, из-за которых паспорт гражданина РФ перестает действовать

Юрист Зокиров: потертости и царапины не лишают паспорт гражданина РФ силы

Паспорт гражданина России не перестает быть действительным из-за мелких потертостей и царапин, если они не мешают прочесть данные и установить личность владельца, рассказал РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

По словам юриста, сам по себе помятый вид документа не делает его недействительным: определяющим является то, не препятствует ли повреждение установлению подлинности бланка и читаемости сведений. Непригодным паспорт признают, если нарушены элементы защиты бланка — в этом случае невозможно подтвердить подлинность документа и сохранить данные, а также если вырвана страница или ее часть, где содержится информация о владельце.

«Паспорт сохраняет действительность при таких повреждениях, которые не затрагивают его защитные элементы, целостность бланка и читаемость реквизитов и сведений», — пояснил Зокиров.

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