Яблоко в меду и вышитые пионы: старинные способы ускорить замужество

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 20 0

Не спешите расстраиваться из-за битой тарелки: она сулит предложение руки и сердца.

Какие есть старые ритуалы для скорого замужества

Фото: www.globallookpress.com/valentyn semenov via www.imago-i

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URA.RU: покупка мужских тапочек на новолуние сулила скорое сватовство

Наши прабабушки верили: чтобы заманить жениха в дом, мало печь румяные пироги — нужно еще соблюдать древние приметы, которые «ускоряют» удачное замужество. Портал URA.RU собрал «свадебные» приметы, на которые полагались еще наши предки, — от трехцветной кошки до яблока в меду.

Например, чаепитие с одной ложечкой в кружке считалось дурным знаком — мол, долго замуж не выйдешь, а вот добавленная вторая ложка обещала скорое появление суженого. Разбитая тарелка у предков была не поводом для расстройства, а сигналом скорого предложения руки и сердца — правда, бить посуду специально ради этого считалось бессмысленным.

Работает и другой проверенный ход: купить в дом мужские тапочки, чем дороже — тем состоятельнее окажется будущий хозяин; делать это нужно на новолуние, мысленно представляя образ суженого.

Помогала в сватовстве и трехцветная кошка — считалось, что именно такие животные приносят удачу, а если она родит котят, счастливая жизнь замужем обеспечена. На сладкое суженого «заманивали» яблоком в меду: дольки с приговором «как яблоко сладко, как мед сладок, так пусть и любовь моя будет сладкой» съедали, а второе яблоко клали под подушку, чтобы во сне явился будущий муж.

Не обходилось и без рукоделия: пионы издавна считались символом счастливого брака, поэтому невесты вышивали их на картинах, одежде и наволочках — говорили, предложение после этого приходит довольно быстро. Хорошей приметой было и вышить что-то парное — двух лебедей, пару бабочек или танцующих мужчину с женщиной, причем начинать работу следовало на новой канве, на растущую луну и в позитивном настроении.

Наконец, добрым знаком считалась найденная монетка «с парой» — например, двухрублевая. Ее нельзя тратить или убирать в копилку: монетку хранят в кошельке как талисман, чтобы пара как можно скорее появилась на горизонте.

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