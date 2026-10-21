Экс-супруга Кэти Перри Рассела Брэнда снова обвинили в изнасиловании

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 28 0

Против мужчины на суде выступила шестая жертва.

За что обвиняют бывшего мужа Кэти Перри

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Экс-супруга Кэти Перри Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании

Одна из шести женщин, дающих показания на лондонском процессе над комиком и актером Расселом Брэндом, заявила в суде, что в 2009 году он изнасиловал ее у него дома, не остановившись даже после ее мольб, — сам 51-летний Брэнд, экс-супруг певицы Кэти Перри, отрицает все обвинения. Об этом сообщает Reuters.

Как передает агентство, пострадавшая рассказала, что приехала к Брэнду домой для секса по обоюдному согласию, однако во время акта он проигнорировал ее просьбы прекратить.

«Это не дает мне покоя с тех пор. Я винила себя годами», — приводит агентство ее слова.

Процесс идет в Судебном центре Саутуарка и рассчитан примерно на шесть недель: комику вменяют семь эпизодов по шести женщинам — три изнасилования, три посягательства сексуального характера и одно непристойное посягательство за период с 1999-го по 2009 год. Первую порцию обвинений — изнасилование, непристойное посягательство, оральное изнасилование и два случая сексуального посягательства — ему предъявили в апреле прошлого года, а в декабре добавили еще два: изнасилование и посягательство сексуального характера.

Все обвинительницы обратились в полицию после нашумевшего в 2023 году расследования — документального фильма Dispatches на Channel 4; судья сообщил присяжным, что женщины пришли с заявлениями независимо друг от друга. Брэнд же после ареста заявил следствию, что никогда не вступал в сексуальные отношения без обоюдного согласия, а его адвокат предложил присяжным версию, по которой пострадавшие «переосмыслили» события двадцатилетней давности после выхода фильма. Разбирательство продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал об обвинениях в насилии, которые уже предъявлены Брэнду.

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