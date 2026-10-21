Внимание на грудь: в каком возрасте чаще всего заболевают раком молочной железы

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 26 0

Повысить риски могут избыточный вес, курение, алкоголь, аборты и поздний климакс.

В каком возрасте женщина больше всего подвержена раку груди

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Средний возраст заболевших раком молочной железы в РФ составляет около 64-65 лет

Средний возраст заболевших раком молочной железы в России составляет около 64-65 лет, сообщил РИА Новости заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина, руководитель отдела онкомаммологии Александр Петровский.

Как пояснил онколог, на риски влияет образ жизни: повышают вероятность заболевания избыточный вес, аборты, отказ от беременности и кормления грудью, поздний климакс, гормонозаместительная терапия в менопаузе, курение и алкоголь.

При этом здоровый образ жизни полностью от онкологии не застрахует, поэтому женщинам важно проходить рекомендованные в рамках диспансеризации обследования — а главным фактором риска любых онкозаболеваний, подчеркнул Петровский, остается возраст.

Ранее 5-tv.ru обьяснял, почему нельзя ждать симптомов для диагностики и прохождения маммографии. Тема обследований особенно актуальна на фоне другой особенности болезни: рак молочной железы может годами протекать бессимптомно — без боли и заметных уплотнений, которые женщина могла бы обнаружить при самоосмотре.

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