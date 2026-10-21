«Столкнуться может каждый»: как ребенок может заразиться туберкулезом в школе

Фтизиатр Баронова: заразную форму туберкулеза ребенок может подхватить в школе

Заразную форму туберкулеза ребенок может подхватить в школе. Об этом изданию Life.ru рассказала фтизиатр, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Ольга Баронова.

Она уточнила, что не всегда контакт с зараженными может привести к инфицированию, хотя вероятность есть. Инфекция передается по воздуху. То есть микробактерии распространяются через разговор, чихание или кашель. И если контакт с больным заразной формой был достаточно длительным, да еще и в закрытом непроветриваемом помещении, риски возрастают. Если же это была лишь мимолетная встреча в коридоре, то опасность минимальна.

«Если в школе обнаружили случай туберкулеза, это еще не значит, что заболел весь класс. Важно выяснить, выделял ли человек микобактерии, как долго он контактировал с детьми и в каких условиях. По результатам такой оценки специалисты определяют, кому необходимо обследование», — пояснила медик.

Она добавила, что источником инфекции может быть, как школьник, так и взрослый — например, сотрудник образовательного учреждения. При этом маленькие дети с туберкулезом, как правило, менее заразны, чем взрослые, из-за особенностей течения болезни.

Заметить заболевание по внешнемим признакам не всегда возможно. Среди них: длительный кашель, слабость, снижение аппетита, потеря веса, повышенная температура и ночная потливость. Но симптомы у больного могут быть слабо выражены или вовсе отсутствовать.

Чтобы выявить туберкулез у детей, проводят профилактические обследования: в зависимости от возраста применяют пробу Манту, Диаскинтест и другие исследования. При этом положительный результат проб — это не диагноз. Его ставит фтизиатр, который и принимает решение о дополнительных обследованиях.

Если выяснилось, что ребенок контактировал с больным заразной формой туберкулеза, нужно сразу обращаться в больницу, а не ждать плановой проверки. Медик оценит риск и при необходимости назначит обследование или профилактическое лечение.

Отметила Баронова и то, что вакцина БЦЖ, которую обычно вводят в роддоме, защищает детей прежде всего от тяжелых форм заболевания. Однако необходимо помнить, что стопроцентной защиты от заражения она не дает. Поэтому прививка не заменяет обследования.

Важно понимать и то, что туберкулез — не болезнь исключительно социально неблагополучных семей. С ней может столкнуться любой. Главные меры предосторожности — не пропускать профилактические проверки, своевременно обращаться к врачу после известного контакта и уделять внимание проветриванию помещений, подчеркнула специалист.

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