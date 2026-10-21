Гости из космоса? На кукурузном поле в США нашли космический объект

People: на кукурузном поле в США нашли космический объект

Крупный металлический объект космического происхождения обнаружили на кукурузном поле в американском штате Миннесота. Об этом говорится в пресс-релизе местного управления шерифа, передает PEOPLE.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили объект диаметром около 11 футов — примерно 3,4 метра. Его точное происхождение пока не установлено.

Управление шерифа совместно с несколькими государственными и федеральными ведомствами разрабатывает план вывоза объекта с поля. Об инциденте также уведомили дежурного офицера штата Миннесота. По оценке представителей ведомств, сейчас находка не представляет опасности для населения.

Найденный космический мусор включает вышедшие из строя спутники, отработавшие ступени ракет и обломки искусственных объектов. Такое определение приводит Национальная служба экологических спутников, данных и информации США.

По данным службы, ежегодно в атмосферу Земли входят от 200 до 400 отслеживаемых объектов. Большая часть космического мусора сгорает, не достигая поверхности.

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