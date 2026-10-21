Новый план из Осло: что Уиткофф привезет на переговоры в Петербург

В Петербурге сегодня будут решаться вопросы урегулирования украинского конфликта. На встречах с участием спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа делегация представит новый план, который накануне обсуждали в Норвегии. Никаких деталей пока не сообщается. Но известно, что речь идет о неких гарантиях безопасности для Киева. Тем временем, Дональд Трамп выдвигает новый ультиматум Зеленскому. Все последние заявления изучил корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Осло на один вечер превратился в переговорную площадку. Именно сюда накануне внезапно приехал спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, обсудить будущее Украины. За Европу отвечали лидеры Норвегии и Финляндии, за Киев — сам Зеленский. После встречи американский гость задерживаться не стал даже на пресс-конференцию.

«Американские и европейские команды совместно с Украиной проделали серьезную работу по ключевым вопросам. Стив Уиткофф в Санкт-Петербурге, где встретится с российским руководством и поделится предложениями, которые обсуждались», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Суть предложений пока остается туманной. Известно, что Украине обещали некие гарантии безопасности. Якобы аналогичные знаменитой Пятой статье Устава НАТО, о чем радостно заявил сам Зеленский. Кажется, ему никто не объяснил: по той самой статье никто не обязан оказывать прямую военную помощь даже настоящим членам Альянса.

«Мы рассмотрели различные предложения — в частности, касающиеся НАТО, Пятой статьи и механизмов, подобных ей. В документе, который Стив передаст российской стороне, содержатся разные варианты гарантий безопасности», — сказал Владимир Зеленский.

Дональд Трамп в это время, не скрывая раздражения, говорит: нужно быстрее рассматривать предложения.

«Украина должна сама захотеть завершить эту войну. Зеленский должен захотеть ее завершить. А если он этого не захочет, думаю, последствия будут очень плохими. Мы предоставили Украине колоссальные объемы помощи. А взамен не получили ничего, кроме высоких цен на дизельное топливо», — сказал президент США Дональд Трамп.

Перспективы Украины, если Зеленский снова пойдет на конфликт, президент США оценил невысоко, напомнив об успехах российской армии.

«Россия — это огромная машина, которая просто неумолимо движется вперед. Она заняла очень большую территорию. Можно спорить о том, как идут дела у Украины, но под контролем России оказывается все больше и больше земель, неделя за неделей», — сказал президент США Дональд Трамп.

Встреча в Петербурге должна состояться уже сегодня. И тогда станет понятнее, какие предложения спецпосланник президента США привезет из Осло для России.

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