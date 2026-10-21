В начале карьерного пути: каким стажерам будут платить зарплату

Рынок труда делает шаг навстречу молодым кадрам. Шансы устроиться на работу у начинающих специалистов вырастут. Стажеры получат трудовые гарантии. А значит, смогут рассчитывать на официальную зарплату во время испытательного срока и даже оплачиваемый больничный. Таким образом, перекрывается еще одна законодательная лазейка для недобросовестных компаний. Сотни фирм сегодня используют новичков как бесплатную рабочую силу. Но скоро такого соблазна не будет. Все объяснит корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Получить опыт в профессии хочется, но найти подходящее место сложно. Наглядный пример: студентка получает образование в сфере IT. Долгое время листала ленту вакансий, чтобы хотя бы пойти на стажировку. Когда нашла — опыт получила, но не тот, что планировала.

— По рабочим обязанностям я была на роли младшего оператора, но по факту выполняла все обязанности более старшей позиции. Сама смена длилась где-то 12–13 часов. Иногда бывали задержки уже после смены. Три дня полных рабочих. И не взяли, — сказала студентка Мария Леонова.

В итоге — ни нужного опыта, ни должности, ни денег. Молодому соискателю вообще сложно найти место по профилю. Без опыта не берут, а получить его без работы нереально. Замкнутый круг.

По последним данным Минобрнауки, чуть больше 4,5 миллиона россиян учатся в вузах, еще около четырех миллионов — в системе СПО. Однако по специальности работают лишь около 40%. Часто все упирается как раз в стажировки, которые работодатели не хотят оплачивать.

При этом за прошлый год число компаний, которые не платят стажерам, уменьшилось на 12%. А со следующего в силу вступает новая статья Трудового кодекса, которая должна еще улучшить статистику. Хотя и поможет только тем, кто впервые устраивается на работу по своему профилю.

«Это коснется выпускников вузов, лицеев, других профессиональных учебных заведений и направлено на то, чтобы работодатель не злоупотреблял понятием стажировки как замена трудовой деятельности», — сказал генеральный директор Клинского института охраны и условий труда Олег Косырев.

С 1 марта 2027-го стажер сможет рассчитывать на льготы как полноценный сотрудник. К примеру, оплачиваемый больничный. И на зарплату не ниже МРОТ. В столице это чуть выше 39 тысяч рублей, в Подмосковье — 27 800, в Санкт-Петербурге — 31 250.

И договор со стажером теперь тоже особый. В нем будет прописываться, что принимаемый сотрудник проходит именно стажировку. А длительность такого контракта должен быть не больше полугода.

И по его истечении, если стажер подходит, то никакого испытательного срока. Сразу в штат. Об этом тоже говорится в новой статье. Большинство крупных компаний к этому уже готовы.

«На период стажировки студенты, бывшие студенты должны на что-то жить. Из серой зоны переходим в нормальные, регулируемые законом взаимоотношения потенциального работника-стажера и работодателя. На мой взгляд, это положительно», — сказал генеральный директор IT-компании Михаил Сарычев.

Такие компании уже платят стажерам и видят в этом только плюсы — таким образом они выращивают для себя настоящих профессионалов. Хотя некоторые работодатели готовятся к новым расходам. Ведь не каждый стажер — будущий сотрудник.

«Ты выращиваешь своего профессионала, который будет у тебя работать. Но если ты учишь человека, он уходит через месяц, ты учишь нового, он уходит через два, и происходит вот такая текучка, то это уже сильный удар по бизнесу. Это является убытком», — сказала управляющая рестораном Ирина Виту.

Есть еще один нюанс: к каждому стажеру обязательно нужно прикрепить наставника, а это тоже дополнительные траты.

«Сотруднику необходимо будет выделять определенное время на стажера и, соответственно, повышать ему уровень его заработной платы, потому что если этого не произойдет, сотрудник начнет воспринимать стажера как дополнительную нагрузку, и вследствие чего будет падать само качество наставничества», — сказала HR-специалист Юлия Егельская.

Если новые правила оформления стажеров компании соблюдать не будут — штраф. До 20 тысяч должностным и до 100 тысяч юридическим лицам. Таким образом значимость образования резко возрастает. И теперь можно быть уверенным, что студенческие годы окупятся.

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