Задевает за живое: Артем Саграда и «Соль Земли» выступили в Москве

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На 21 октября запланировано выступление в Петербурге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Артем Саграда и «Соль Земли» выступили в Москве

Москва этой ночью слушала музыку, которая в прямом смысле «задевает за живое». Именно так назвали свою программу Артем Саграда и группа «Соль Земли». Исполнители выступили в клубе «16 тонн», где прозвучали композиции из нового альбома, а также давно любимые поклонниками хиты.

«Мы выступали подростками, мы выступали для подростков, и сейчас удивительно, тоже люди приходят семьями, я вижу очень взрослых людей. Тем не менее, это такая же публика, которая точно так же живо реагирует», — сказал рэп-исполнитель Артем Лещук (Саграда).

Уже сегодня Артем Саграда и группа «Соль Земли» выступят в Петербурге. Концерт пройдет в клубе «Дуглас». 

Ранее Саграда рассказал, что многие песни, в частности «Так горит степь» и «Варкрафт», появились после поездок в Донецк, где во время выступления музыкантам мешал непривычный звук работающей артиллерии. По словам музыканта, коллектив экспериментирует с гитарной музыкой, чтобы рэп воспринимался не шаблонно, а на стыке стилей.

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