Захарова сравнила беспорядки во Франции с реалити-шоу по расчеловечиванию

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

По мнению представителя МИД РФ, события в республике уже вышли за рамки обычных акций.

Протесты во Франции: реакция Марии Захаровой

Фото: Reuters/Jack Taylor

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Протесты во Франции представляют собой реалити-шоу по расчеловечиванию. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, происходящее показывает, насколько быстро человек может перейти от «человека разумного» до его прототипа. Захарова также заявила, что в ходе протестов страдают люди, которые не были к ним причастны и продолжали ежедневно работать.

«Ломаются судьбы тех, кто ворует, грабит, глумится», — сказала представитель МИД.

Захарова отметила, что не согласна с экспертами, которые рассматривают происходящее исключительно как протест дня. По ее мнению, события во Франции уже вышли за рамки обычных акций.

Она также напомнила, что «антикультура уличного революционного безумия» во Франции многократно усиливалась на протяжении последних десятилетий. Одним из наиболее ярких событий Захарова назвала «студенческую революцию», которая стала источником вдохновения для множества кинематографических картин.

По мнению дипломата, подобное явление остается частью общественно-политического ландшафта страны.

«Этот дикий зверь, который живет, он есть, является частью общественно-политического ландшафта Франции, и, что самое главное, с ним не борются», — заявила Захарова.

Протесты начались во Франции в середине сентября. Сначала на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники и студенты, требовавшие улучшения состояния учебных заведений. Позднее к ним присоединились недовольные ростом стоимости жизни. Вскоре акции распространились на другие регионы страны.

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