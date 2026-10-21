Отправят в тюрьму: кого хотят посадить на Украине за критику Зеленского

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 72 0

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что видел по телевизору известную женщину, которой в Киеве грозит срок.

На Украине хотят посадить женщину за критику Зеленского

Фото: Reuters/Cornelius Poppe

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Полковник запаса Перенджиев: за критику Зеленского на Украине могут посадить депутата Анну Скороход

Женщиной, которую, по мнению президента США Дональда Трампа, хотят посадить на Украине за критику лидера киевского режима Владимира Зеленского, может быть депутат Анна Скороход. Такое мнение выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в комментарии aif.ru.

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома, что видел по телевизору известную женщину, которую на Украине хотят отправить в тюрьму. По словам президента США, причиной преследования стали ее критические замечания в адрес Зеленского. Личность женщины Трамп не раскрыл.

Перенджиев предположил, что президент США мог иметь в виду Анну Скороход. Эксперт напомнил, что депутат выступает с критикой Зеленского, вносит законопроекты в Верховную раду и продолжает говорить по-русски, в том числе на украинском телевидении. По словам политолога, ранее против Скороход также возбуждали уголовное дело.

«Я бы не сбрасывал со счетов Анну Скороход», — заявил Перенджиев.

При этом эксперт не исключил, что Трамп мог говорить и о бывшем пресс-секретаре Зеленского Юлии Мендель. По мнению политолога, она сейчас выступает с критикой украинского президента, а ее позиция по ряду вопросов близка к позиции американского лидера.

Ранее Перенджиев заявлял, что для Трампа не имеет значения, каким именно способом Зеленский покинет свой пост — через выборы или иным путем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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