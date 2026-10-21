Лера Кудрявцева взорвалась из-за сообщений «Привет» и «Как дела?»

Телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась о привычке начинать переписку с сообщений «Привет» и «Как дела?». Об этом она рассказала в социальных сетях.

По словам Кудрявцевой, ее особенно раздражает ситуация, когда человек пишет одно лишь «Привет» и ждет, пока ему ответят тем же. Вместо того чтобы сразу задать вопрос или озвучить просьбу, собеседник вынуждает тратить время на обмен формальными репликами.

Но настоящий простор для фантазии у ведущей появляется, когда ей задают вопрос «Как дела?».

«Я клянусь, я напишу все свои дела. Я прям не поленюсь, я сяду и напишу с рождения, как мои дела были», — заявила Кудрявцева.

Телеведущая уточнила, что понимает правила этикета, мол начинать разговор с приветствия и вопроса о самочувствии вполне нормально. Однако, когда за формальным интересом следует затяжная пауза, такое общение начинает раздражать.

Однако знакомые Кудрявцевой восприняли эмоциональное обращение как повод для шутки. После публикации видео они принялись засыпать телеведущую сообщениями в духе «Привет. Как дела?».

В ответ Кудрявцева пригрозила ввести платную подписку для тех, кто не откажется от подобной манеры общения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о неприятном сюрпризе, который ожидал Леру Кудрявцеву в петербургской квартире.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.