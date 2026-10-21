«Все остальное второстепенно»: какое правило Людмилы Гурченко переняла Зара

Зара переняла у Людмилы Гурченко правило не отвлекаться перед выступлением

Народная артистка СССР Людмила Гурченко не отвлекалась на автографы и фотографии перед выходом на сцену, полностью сосредотачиваясь на предстоящем выступлении. Об этом заслуженная артистка России Зара рассказала на финальном концерте движения «Газманов-Родники» — «Родники. Истоки» в беседе с 5-tv.ru.

Артистка призналась, что многому училась у старших коллег и легенд отечественной сцены. Одним из таких примеров для нее стала Людмила Гурченко, с которой Зара однажды оказалась рядом за кулисами.

По словам певицы, перед выступлением Гурченко не давала автографы и не фотографировалась с поклонниками и коллегами. Таким образом она настраивалась на выход к зрителям.

«Она не давала никому автографы, она не фотографировалась. Я понимала почему: потому что она настраивается на сцену. Ее главная задача — выйти на сцену, подарить свое искусство зрителям. Все остальное второстепенно», — рассказала Зара.

Певица отметила, что переняла это правило и сама старается не отвлекаться перед концертами.

«Все только после выступления. Поэтому я всегда вежливо отвечаю: пожалуйста, не отвлекайте артиста перед концертом», — поделилась она.

Зара подчеркнула, что для исполнителя каждый выход к зрителям становится своеобразным экзаменом. Певец должен не только подготовиться технически, но и понять, сможет ли он передать людям свои эмоции и оправдать их ожидания.

«Выйти на сцену — это не пройти мимо. Каждый раз ты, затаив дыхание, думаешь: а поймут тебя? А как воспримут в той или иной песне? Смогу ли я сегодня оправдать ожидания зрителей? Поэтому это каждый раз экзамен», — объяснила певица.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.