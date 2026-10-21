Путин предложил провести встречу с Трампом в Китае

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

В ноябре в Поднебесной пройдет саммит АТЭС.

Встреча Путина и Трампа в Китае

Фото: © РИА Новости

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Президент России Владимир Путин готов обсуждать возможность встречи с лидером США Дональдом Трампом в Китае. Об этом глава нашего государства сообщил на встрече со спецпосланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что двум президентам есть что обсудить, в том числе и кризис на Ближнем Востоке. Российский лидер подчеркнул, что Иран является давним другом РФ, поэтому наша страна хотела бы помочь в решении этого конфликта.

«Если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, то с удовольствием сделаем это. Наши предложения по этому направлению тоже хорошо известны. Эти и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего внимания. В том числе, возможная встреча в Китайской Народной Республике», — уточнил Путин.

Вероятно, речь идет о предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Поднебесной в ноябре 2026 года.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа проходят в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Главной темой обсуждения является урегулирование украинского конфликта.

В переговорах также примет участие спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кроме того, в онлайн формате к беседе присоединится и спецпосланник США Джаред Кушнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин передал особые слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за ее вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера в ходе украинского конфликта.

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