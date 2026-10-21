Польза и нюансы: что будет, если есть яблоки каждый день

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 16 0

Важно учитывать особенности организма.

Что будет если каждый день есть яблоко: какая польза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Диетолог Манакер объяснила, кому нельзя есть яблоки каждый день

Ежедневное употребление яблок помогает добавить в рацион клетчатку, витамины и антиоксиданты. Для большинства людей такая привычка полезна. При этом значение имеют количество фруктов и индивидуальная реакция пищеварительной системы. Об этом сообщила диетолог Лорен Манакер, передает Yahoo.

По словам специалиста, содержащийся в яблоках витамин С поддерживает иммунную систему, а флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами. Растворимая клетчатка, в том числе пектин, помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживать работу кишечника.

Пищевая ценность зависит от сорта и размера плода. Например, среднее яблоко сорта «Голден Делишес» содержит примерно 96 килокалорий, 23 грамма углеводов, включая 17 граммов сахара, и около четырех граммов клетчатки. Значительную часть его массы составляет вода.

Однако увеличивать количество яблок без учета остального питания не стоит. Манакер предупреждает, что избыток клетчатки и натуральных сахаров способен вызвать проблемы с пищеварением.

Особенно внимательно к порциям следует относиться людям с синдромом раздраженного кишечника или повышенной чувствительностью желудка.

«Несмотря на то, что яблоки полезны, чрезмерное их употребление может привести к избыточному потреблению калорий или проблемам с пищеварением из-за высокого содержания клетчатки и натурального сахара», — говорит диетолог.

Тем, кто контролирует уровень сахара в крови, Манакер советует сочетать яблоки с продуктами, содержащими белки или жиры. Перед едой плоды необходимо тщательно мыть.

Специалист также рекомендует сохранять разнообразие фруктов в рационе. Яблоко может стать удобной ежедневной порцией, но если оно вызывает неприятные ощущения, количество стоит уменьшить с учетом переносимости.

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