Представитель Белого дома прилетел в Северную столицу из Осло. Накануне там прошли дискуссии по украинскому конфликту между американцами, европейцами и Зеленским. Что оттутда привез Уиткофф — выяснил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Петербург сегодня — важнейший дипломатический узел. Сюда Стивен Уиткофф прибыл из норвежского Осло, где встречался с Зеленским и европейцами. Обсуждали то, что теперь называют «элементами всеобъемлющей мирной рамки». Но главный элемент, безусловно, позиция России.

Оснований полагать, что она изменилась, нет. А значит, измениться должна позиция Киева и его европейских кураторов. Не случайно их привлекли к переговорам в Осло. Пока Трамп из Вашингтона разъяснял прописную истину: каждое следующее предложение хуже предыдущего.

«Он мог бы договориться еще два года назад, во время нашей беседы в Овальном кабинете. Тогда Зеленский мог бы заключить выгодное соглашение — возможно, даже гораздо более выгодное, чем-то, на которое он может рассчитывать сейчас. Но он сам должен захотеть пойти на сделку, потому что, думаю, его народ больше не станет этого терпеть», — сказал президент США Дональд Трамп.

Зеленский, впрочем, на словах пока желания договариваться не выказывает. Вместо мира требует энергетического перемирия, пытается навязать себя на встречу Путина и Трампа.

«Одна из ключевых идей заключается в организации трехсторонней встречи на уровне лидеров — для обсуждения вопросов, которые могут быть решены только на высшем уровне», — сказал Владимир Зеленский.

Но представитель «криворожской школы дипломатической мысли» тут же получает от Трампа отповедь.

— Обязательно ли Зеленскому и Путину находиться в одной комнате для того, чтобы принять мирное соглашение?

— Им не обязательно находиться в одной комнате. Думаю, можно сделать это иначе. Россия хочет довести дело до конца. Вот что происходит. Россия — это огромная машина: она просто неумолимо движется вперед, — сказал президент США Дональд Трамп.

В администрации Трампа сейчас явно нулевая толерантность по отношению к требованиям Киева. В прошлом Украина и ее покровители из Европы уже срывали договоренности Москвы и Вашингтона. Так было с саммитом на Аляске.

«Мы больше не будем занимать оборонительную позицию по этому вопросу. Потому что без помощи Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, Украины сейчас бы не существовало. Украина как суверенное государство не сохранилась бы», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Теперь утопающим снова бросают спасательный круг. По данным Axios, на встрече в Норвегии обсуждали гарантии безопасности Киеву, план послевоенного развития. Россию здесь должна заинтересовать формулировка об общеевропейской архитектуре безопасности. То, о чем в Москве говорили с самого начала. Впрочем, опыт показал: ко всем предложениям Запада надо относиться со здоровым скептицизмом.

«Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас „вывезет“ во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подход, который, очевидно, применим и к сегодняшним переговорам в Петербурге.

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