Поток не ослабевает: как в Крыму устраняют последствия мощного наводнения

В Крыму продолжают устранять последствия мощного наводнения. Ливни привели к тому, что горные реки вышли из берегов. Спасатели всю ночь убирали камни и мусор, укрепляли берега мешками с песком. Но вода все продолжает поступать. Жителей из опасных районов эвакуировали. Как восстанавливают затопленные поселки — увидел корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Центр поселка по-прежнему зона стихийного бедствия. Чтобы понизить уровень воды, улицы пытаются расчистить при помощи тяжелой техники, но пока не помогает.

Чтобы преградить путь воде к жилым домам, спасатели строят дамбы из мешков с песком. Несмотря на то, что с момента последнего дождя прошли почти сутки, поток воды с гор не ослабевает.

Десять человек отсюда эвакуировали, а кто остался, в основном пожилые люди, оказались заперты в своих домах. Сергей Лосев отслеживает ситуацию с крыши.

«Вся одежда мокрая, посушить негде, воды горячей нет, ни сготовить поесть, ни обогреться. Одежда в глине, постирать невозможно, света нет. МЧС молодцы, помогали, доставляли мне бензин для генератора по воде, ну и кушать предлагали», — сказал житель поселка Кореиз Сергей Лосев.

Вода не просто затопила дома, а уничтожила часть построек.

«У меня снесло подпорную стенку, пол участка снесло, ворота смыло. Если не помогут и не сделают, то в следующий раз я вместе с домой пойду в море», — сказала жительница поселка Кореиз Людмила Пугач.

Местные жители помогают спасателям и тоже пытаются очистить старое русло реки.

Местные жители надеются, что скоро уровень воды понизится и они смогут вернуться в свои дома. Пока сделать это невозможно.

Пострадала от стихии и Ялта. Троллейбусный парк по-прежнему затоплен, есть повреждения подпорных стен в центре города. Надежду на улучшение ситуации дает прогноз синоптиков: новых дождей в ближайшие дни не ожидается.

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