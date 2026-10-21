«Росатом» построит для Китая новые энергообъекты

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Объем уже существующих соглашений уже достиг 30 миллиардов долларов,

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский; 5-tv.ru

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«Росатом» готовит для Китая новый пакет соглашений. В документе говорится о сотрудничестве в сфере ядерного топлива и о строительстве новых атомных объектов. Планами предстоящих переговоров с журналистами поделился глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он заявил, что рассчитывает на продолжение серийного строительства энергоблоков.

«Объем уже существующих соглашений уже достиг 30 миллиардов долларов, и очень надеемся, что эта цифра будет расти. Мы выходим в следующем году на восемь энергоблоков. С вводом восьмого блока Тяньваньская станция станет крупнейшей на планете как по установленной мощности, так и по объемам электроэнергии», — сказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Росатома Алексей Лихачев.

По словам Лихачева, сейчас «Росатом» строит 18 реакторов в России и еще 28 за рубежом. В общей сложности в портфеле заказов госкорпорации 45 энергообъектов в 13 странах.

Речь также зашла о предстоящей встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси, она запланирована на ноябрь. И, предварительно, состоится на полях конференции ООН по изменению климата в Турции.

В планах — обсуждение ситуации на Запорожской АЭС. До наступления зимы на станции необходимо пополнить запас дизтоплива. По словам главы «Росатома», Гросси дал согласие на обеспечение безопасности доставки топлива. Для этого необходимо, чтобы колонну сопровождали сотрудники агентства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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